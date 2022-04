La UManresa impartirà a partir del curs 2023-2024 un nou grau d’odontologia que serà compartit entre el campus Manresa i el campus Vic de Ciències de la Salut i que actualment està en fase de disseny. Ho va avançar, ahir, el rector de la universitat de la Catalunya Central, Josep Eladi Baños, en la roda de premsa per presentar el programa d’actes per commemorar el primer quart de segle de vida de la Universitat de Vic.

A banda d’anunciar, pel que fa a l’àmbit de les ciències de la salut, el nou grau d’odontologia i un d’audiologia que encara està molt verd i que, previsiblement, serà el primer que s’ofereixi a l’estat i acollirà la UVic, Baños va remarcar que encara hi ha camí per córrer pel que fa a l’àmbit de les ciències socials aplicades a la pràctica, com ara per donar solucions a temes lligats a la immigració, a les noves eines digitals i al gènere. En aquest cas, ho acollirà Manresa.

El 21 de maig vinent farà exactament 25 anys que el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat dels 112 diputats de la Cambra la Llei de reconeixement de la Universitat de Vic, que la ciutat havia perdut el 1717 amb el decret de Nova Planta promulgat per Felip V. Per commemorar aquesta data, s’ha preparat un programa d’activitats que s’allargaran fins a l’octubre i que ahir van presentar a la capital osonenca Anna Erra, presidenta de la Fundació Universitària Balmes i alcaldessa de Vic; Anna Sabata, secretària general de la UVic-UCC, i el rector Josep Eladi Baños, que va afirmar que «la UVic-UCC arriba al seu 25è aniversari en un moment dolç, després que el nombre d’estudiants hagi crescut exponencialment, igual que la recerca, i que el futur apunti vers una línia similar d’expansió». Va admetre que «és un model complex, amb poca tradició, que dona peu a un treball addicional per cohesionar totes les institucions que en formen part, sobretot a mesura que es va creixent». Entre les novetats a curt termini va citar la propera inauguració de la FUB-4 d’Educació al campus Manresa.

La celebració del 25è aniversari de es materialitzarà amb una trentena d’actes i exposicions que es portaran a terme en els pròxims mesos. Entre els principals actes hi ha l’exposició UVic-UCC, 25 anys. Persones, coneixement i territori, que s’inaugurarà dilluns vinent, dia 2 de maig, al Palau Robert de Barcelona.