La revista manresana El Pou de la Gallina lliurarà demà, a la sala d’actes del Casino, en els 35 anys de la publicació, la 27a edició dels Premis Oleguer Bisbal, escollits per votació entre els seus lectors.

El lliurament es farà a 2/4 de 8 del vespre. Els premis seran per al director esportiu del Bàsquet Manresa, Xevi Pujol; per a l’empresària i cofundadora de Fibracat, Meritxell Bautista, i per al capità manaia dels Armats de Manresa, Joan Lladó i Casals. Els guardons els ha modelat Aurora Pérez.