Amb feina ja encarrilada i molta més encara per fer, Josep Maria Fius assumirà la regidora de Centre Històric de l’Ajuntament de Manresa a partir del pròxim 1 de juliol després que l’actual regidora, Claudina Relat, hagi anunciat que deixa el govern.

Ho farà al ple del dijous 19 de maig. Tal i com va avançar aquest diari, Relat assumirà la presidència del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya a les comarques centrals.

Aquest dimarts a la tarda s’ha oficialitzat el canvi amb una compareixença de premsa que han protagonitzat la mateixa Relat, Fius i també l’exalcalde i actual primer tinent d’alcalde i president del grup municipal de Junts per Manresa, Valentí Junyent.

Relat renunciarà a la regidoria al pròxim ple del 19 de maig, i Fius assumirà el càrrec a partir de l’1 de juliol. És mestre i esperarà el final de curs per incorporar-se al govern de la ciutat amb les mateixes delegacions i retribucions que fins ara tenia Relat, amb una dedicació del 70 %.

Junyent ha agraït la tasca de la regidora i ha felicitat Fius pel nou càrrec que assumirà. Expresident del PDeCAT a Manresa, era el número 9 a la llista de les darreres municipals. Junts per Manresa va treure 8 regidors.

Junyent ha manifestat, també, que «per nosaltres es tracta d’un relleu natural» amb la particularitat que arriba pràcticament a final de mandat. El maig vinent hi haurà eleccions municipals.

Relat, per la seva part, s’ha mostrat satisfeta amb la feina feta. Deixa a Fius encarrilats i que s’han d’acabar d’executar com els pisos per a gent jove al carrer Vallfonollosa, el Pla Integral de Revitalització del Centre Històric i també el programa de rehabilitació d’habitatges amb fons europeus. N’hi ha una quarantena.

Fius ha afirmat que entoma el nou repte «amb ganes i il·lusió».