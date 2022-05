Manresa Jove inicia aquest dimarts diverses accions de sensibilització sobre el tabac amb motiu de la Setmana Sense Fum. L’objectiu és sensibilitzar la població juvenil de la importància que té per a la salut el fet de no iniciar-se en el consum de tabac, abandonar-lo i poder gaudir d’un ambient lliure de fum. D’aquesta manera, l'Oficina Jove del Bages (OJV) tornarà a realitzar diverses accions, tant a l’Espai Jove Joan Amades-OJB com als patis dels centres de secundària i les universitats.

D’una banda, l’Espai Jove Joan Amades acollirà des d’aquest dimarts, 17 de maig, fins al 31 de maig l’exposició “Tabac al descobert”, una mostra itinerant de la Diputació de Barcelona adreçada a joves de segon d’ESO i amb el suport de la regidoria de Ciutat Saludable de l’Ajuntament de Manresa. L'exposició consta de 10 panells de temàtiques diverses, que es complementen amb la presència d’un dinamitzador durant la visita. El propòsit d'aquesta iniciativa és evitar o, com a mínim, ajornar l'experimentació amb el tabac. Es pretén generar actituds contràries al consum de tabac i refermar la posició dels joves que no hagin fumat. D’altra banda, entre el 16 i el 20 de maig, els Punts al Pati dels centres de secundària de Manresa acolliran una dinàmica en què es proposarà a l'alumnat que relacionin diferents problemes de salut associats al consum de tabac amb unes imatges extretes d'una campanya publicitària en contra del tabac. A més, també es durà a terme la campanya informativa on es facilitaran recursos impresos que contenen informació amb un recull de dades i coneixements sobre l'impacte del consum de tabac, i recursos per deixar l'hàbit. En aquesta permanència, es pretén promoure la sensibilització i coneixement del tabac i els seus efectes en el nostre cos, en la salut de les persones del nostre entorn i el medi ambient. També es farà l'acció tant a la Universitat de la UManresa-FUB com a l'UPC Manresa, els dies 17 i 18 de maig, on es repartiran igualment materials informatius. La Setmana Sense Fum és una iniciativa de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC ) i de la Societat Espanyola de Medicina Familiar y Comunitària (semFYC) a Catalunya, que durant els últims anys han organitzat el Programa d’Atenció Primària Sense Fum. Es pot trobar més informació sobre la iniciativa al web de setmanasensefum.cat. Assessoria de salut per a joves, familiars i professionals Des de l’Oficina Jove del Bages s’ofereix assessorament en l’àmbit de salut adreçada a joves, familiars i professionals que vulguin fer alguna consulta. Es pot posar-s’hi en contacte a salutbages@oficinajove.cat o per WhatsApp (670 228 158). Per a més informació es pot consultar el web de Manresa Jove.