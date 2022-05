La presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, l’exconseller de Presidència de la Generalitat, Jordi Turull, seran avui a Manresa per presentar la seva candidatura conjunta per dirigir Junts. S’ha d’escollir al congrés que la formació celebrarà a principis de juny a Argelers. L’acte es durà a terme a la seu de la vegueria de la Catalunya central de Junts, al passeig de la República, 25. Començarà a les 8 del vespre. Borràs i Turull van pactar a principis d’aquest mes una candidatura única per substituir Carles Puigdemont i Jordi Sánchez.