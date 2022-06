La Catalunya central entra al club dels territoris amb centre de recerca de salut

Més de 300 investigadors, 14 institucions acadèmiques, sanitàries i socials de les comarques centrals, i un pressupost de partida de 2 milions d’euros. Aquest és el punt de partida de l’Institut de Recerca i Innovació en Ciències de la Vida i de la Salut a la Catalunya central. Abreviat: IRIS-CC. Al voltant de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya hi pivoten organismes com la Fundació Althaia, Sant Andreu Salut o la Fundació Universitària del Bages, en el cas de Manresa. També l’ICS a la Catalunya central, el Consorci Hospitalari de Vic o la Fundació Hospital Santa Creu, també de Vic.

Ahir es va reunir per primera vegada el patronat del nou centre de recerca i es va presentar públicament a Vic. I avui, formalment, inicia la seva activitat. Que no és cap altre que unir sota un mateix organisme tota la recerca i investigació que es fa en l’àmbit de la salut a les comarques centrals per captar i retenir talent, optar a més ajudes, generar coneixement i, en darrera instància, transferir coneixement i millorar la vida a la societat.

S’omple un buit

També per omplir un buit: a Catalunya hi ha 10 instituts de recerca i innovació biomèdica, en salut i ciències de la vida. La majoria d’ells a l’àrea metropolitana que associen grans hospitals amb grans universitats. També n’hi ha a Lleida, Tarragona i Girona. A la Catalunya central, hi havia un buit que ara s’ha omplert. És, també, una eina de reequilibri territorial, segons va dir a la presentació d’IRIS-CC l’alcalde de Manresa, Marc Aloy. «L’àrea metropolitana xucla molt, i hem de lluitar molt per reivindicar-nos». El nou institut de recerca, que a més a més es va gestar en plena pandèmia, «és una eina més per fer-nos sentir».

Ser visibles

En la mateixa línia es va expressar l’alcaldessa de Vic, Anna Erra. «El que no volem ser és invisibles. Volem tenir un paper en el món universitari, en el món del coneixement i en el món de la recerca». Segons va dir Erra, IRIS-CC «demostra la força, la vitalitat, l’empenta i la vitalitat del territori».

A més a més dels principals actors de cadascuna de les institucions que formen part d’aquest institut de recerca, a la presentació també hi va intervenir el rector de la UVic-UCC, Josep Eladi Baños; el president de la Fundació d’Estudis Superios en Ciències de la Salut (Medicina), Josep Arimany; i el director de l’IRIS-CC, José Jerónimo Navas.

Baños va ressaltar que les 14 institucions que s’han integrat a l’institut de recerca «han delegat la seva activitat científica i innovadora a IRIS, Afegirà valor a les activitats dels investigadors dels centres que formen part del projecte. Segons Baños, amb IRIS-CC, la Catalunya central ha entrat a formar part del mapa d’instituts d’investigació sanitària de Catalunya i d’Espanya.

La presentació en societat de l’institut de recerca que s’ha anat gestant els darrers anys (veure Regió7 del 14 de febrer del 2022), es va fer ahir a Vic, a la sala dels Mecenes de la Casa de la Convalescència, seu de la Fundació Universitària Balmes, que és la titular de la UVic-UCC. S’hi va voler donar solemnitat. Després de la primera reunió del patronat hi va haver foto oficial. Per deixar-ne constància. Per a la història.

A més a més dels hospitals de Manresa i Vic, i de l’ICS a la Catalunya central, també formen part d’IRIS les fundacions universitàries de la UVic-CC, l’Hospital d’Olot, el de Campdevànol, el de Sant Joan de Déu de Martorell, el Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona, i l’EAB Vic Sud.