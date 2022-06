L’Espai Iris, el punt de trobada de joves LGTBI+ de Manresa i comarca, retorna el proper divendres 17 de juny, després de dos anys de pandèmia en què només s’havien pogut fer trobades virtuals. Ara les sessions tornaran a ser presencials. La d’aquest divendres es farà de 18h a 20h, a l’Espai Jove Joan Amades-Oficina Jove del Bages (c/ Sant Blai, 14, de Manresa). Hi haurà una segona sessió al mateix lloc el 15 de juliol, també de 18h a 20h.

L’Espai Iris està organitzat pel Servei d’Atenció Integral (SAI) LGTBI de l’Ajuntament de Manresa i per l’Oficina Jove del Bages. Hi poden participar joves LGTBI+ de la comarca, d’entre 14 i 25 anys, que tinguin ganes de generar xarxa i compartir experiències. L’Iris pretén ser un espai d’interacció i de trobada lliure. Enguany, a més, comptarà amb una persona dinamitzadora per tal de generar dinàmiques de coneixença entre els participants i resoldre dubtes que es puguin plantejar al voltant de les diversitats afectives, sexuals i de gènere.

L’objectiu d’aquest espai, per tant, és generar sinergies i donar-se suport mutu entre les persones joves de la comarca que puguin tenir ganes de conèixer altres persones amb històries de vida similars. També pretén ser un espai lúdic i d’educació no formal, en què es podran accedir a diferents jocs de taula, dinàmiques, etc. segons els interessos del mateix grup.

Totes les persones que estiguin interessades en participar-hi poden inscriure’s a través del formulari d’activitats d’Estiu Jove (clicant aquí), enviar un mail al correu del SAI LGTBI+ de Manresa sai@ajmanresa.cat o enviar un missatge de WhatsApp a l’Oficina Jove del Bages (676 664 142).