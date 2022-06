Creu Roja Manresa organitza dissabte la seva VII caminada nocturna solidària. L’activitat té com a objectiu fomentar l’activitat física i els hàbits saludables, i recaptar fons per als projectes de lluita contra la pobresa amb els quals treballa l’entitat. La caminada començarà a les 9 del vespre al pavelló del Nou Congost. Hi haurà un recorregut llarg d’11,5 quilòmetres i un de curt de 5 quilòmetres. Les inscripcions es faran mitja hora abans, i costaran 8 euros. 5 per als menors de 12 anys.