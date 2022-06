Enramades a les Escodines, i festes d’estiu al Barri Antic i també al de Sant Pau. Aquest cap de setmana han coincidit festes als tres barris manresans. És el primer estiu que s’ha pogut celebra sense restriccions i amb tota normalitat després de l’emergència sanitària, que van fer que el primer any de pandèmia se suspenguessin.

A les Escodines han dut a terme activitats per a totes les edats a la plaça Sant Ignasi al carrer Divina Pastora i al patri del Casal de les Escodines. Al Barri Antic hi ha hagut des d’un sopar solidari als porxos de l’Ajuntament fins a una caminada nocturna, jocs infantils i un concert vermut, ahir al migdia, també a la plaça Major. A Sant Pau s’han celebrat sopars a la fresca, tallers i hi ha hagut música en directe.