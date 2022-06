Salvador Dalí va accedir a ser soci d’honor de l’Agrupació Cultural El Rovelló de Manresa. L’oferiment li van fer membres de l’entitat durant una visita improvisada a casa seva a Port Lligat, a on els va rebre l’artista. Però no volia bolets. Va demanar grills. I l’Agrupació li va dur grills.

Va ser una de les anècdotes més comentades ahir en el transcurs de la celebració dels 50 anys d’història de l’Agrupació Boletaire El Rovelló. Com que això d’anar a buscar bolets ja no ho acostumen a fer perquè la majoria s’ha fet gran i qui hi va ja ho fa pel seu compte, ara ha passat a ser una associació cultural.

Ahir, el local que l’entitat té a la carretera de Vic de Manresa es va omplir com feia temps per contemplar les fotos dels 50 anys de l’entitat i, en acabat, anar a dinar tots plegats.

L’entitat la presideix Josep Lluís Barón, que és una de les persones fundadores de l’entitat i que, juntament amb Josep Maria Martínez i Filomena Isanta, va rebre una placa pels seus 50 anys de soci de l’entitat. Li va lliurar l’alcalde de Manresa, convidat a l’acte. També hi va assistir la pubilla de l’associació, Mar Valverde.

L’Agrupació Boletaire El Rovelló va néixer per iniciativa de mitja dotzena de persones, totes elles treballadores de Pirelli, a qui els hi agradava anar a buscar bolets i a pescar. Van decidir organitzar-se per anar-hi junts. Van començar a trobar-se en un local a Els Carlins i a organitzar sortides amb autocar els diumenges per anar a buscar bolets. Bàsicament al Solsonès i al Berguedà. Era una època, van recordar ahir, que algunes dones anaven al bosc amb sabates de talons.

Bolets a cabassos

L’Agrupació es va començar a fer gran i van haver de buscar una nova seu, també més gran. L’actual, a la carretera de Vic, que van comprar amb aportacions voluntàries dels socis. Es va estrenar el 1981. Van arribar a ser 1.300 socis. I de l’autocar es va passar a organitzar-ne 4 o 5 cada cap de setmana. Barón recorda que omplien les cistelles de bolets. Llavors no hi anava tanta gent a buscar-ne. Paral·lelament també desenvolupava una activa vida social, amb trobades, sortides culturals, representacions teatrals o una coral. Tot ha quedat retratat a les fotos que fins ahir es podien veure a l’entitat i que l’any vinent es podran contemplar al Casino. «Quan miro les fotos em faig creus de la gent que ha arribat a passar per aquí».

Actualment són uns 200 socis i no hi ha relleu, lamenta Barón. Tampoc no s’organitzen sortides per anar a buscar bolets. «Ens hem fet grans», assegura. «A més a més a mi ja no m’agrada tant. Ara vas al bosc i tot està remenat». L’associació porta a terme activitats culturals i sortides turístiques. Els estatuts de l’entitat diuen que quan l’associació desaparegui i ja no hi quedi ningú, el local hauria s’hauria d’utilitzar per tasques de beneficiència.

A l’acte d’ahir l’alcalde, Marc Aloy, va dir que la «ciutat és viva» gràcies a entitats com l’associació.