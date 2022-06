L’actual rector de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), Josep Eladi Baños, continuarà al càrrec un segon mandat de quatre anys. El Patronat de la Fundació Universitària Balmes, que és la titular de la universitat, va ratificar ahir la seva renovació fins el 2026. La UVic-UCC té campus a Vic i a Manresa.

Al llarg del procés de renovació del càrrec, Josep Eladi Baños va fer balanç del seu primer mandat, que va iniciar el desembre del 2018, i va explicar les línies que definiran el seu govern per als pròxims quatre anys. «Ha estat un període de molta feina, amb dificultats sobrevingudes, com la pandèmia, en què he tingut suport sense cap mena d’escletxa», va afirmar.

El segon mandat, va dir, li permetrà «acabar projectes ja començats i impulsar-ne de nous», i assolir objectius com ara «fer que la UVic-UCC esdevingui un referent català i europeu en qualitat de la docència, contribuir al creixement de Vic i Manresa com a ciutats universitàries, i continuar desenvolupant la recerca com a motor d’innovació econòmica i social, i avançant en internacionalització».

El seu projecte també inclou una consolidació de l’oferta educativa, l’aprofundiment del model de docència híbrida, la formació dual, i el desenvolupament d’una Escola de Postgrau.