Després de l’arribada de la Flama del Canigó, a la plaça Major de Manresa el públic infantil i familiar va prendre el protagonisme en la 23a revetlla infantil sense petards, organitzada per l’Ajuntament de Manresa i l’Associació d’espectacles infantil i juvenil Imagina't.

Enguany, la revetlla sense petards ha tornat al seu espai tradicional a la plaça Major, després de 2 anys marcats per la pandèmia. El 2020 no es va celebrar i l’any passat es va fer al pati de l’Anònima amb diverses restriccions sanitàries.

La Tresca i la Verdesca i el seu espectacle “ZUM” van posar l'animació en un musical molt participatiu amb cançons i danses. Els tres membres del grup, vestit d’abelles, van cantar i tocar en directe un ampli ventall d’instruments. L’acció passa fora de l’escenari, de manera que es fa protagonista la gent que assisteix a l’espectacle mitjançant la participació a través de la música.

Revetlles segures

Amb motiu de les revetlles de Sant Joan, Sant Pere i Sant Jaume, els dies 24 i 29 de juny, i 25 de juliol, respectivament, l’Ajuntament de Manresa estableix una sèrie de condicions, recomanacions i consells per minimitzar es riscos de l’encesa de les fogueres i l’ús dels productes pirotècnics.

Les fogueres que es facin durant la revetlla, amb prèvia autorització, s’hauran de situar en una superfície empedrada o asfaltada, amb una capa protectora a sota de sorra de 20 cm en un carrer de terra. No s’autoritzaran fogueres en terrenys situats a menys de 500 metres de zones arbrades o a menys de 15 metres de les façanes, vehicles aparcats, de pals i línies de conducció aèria de serveis o subministraments i qualsevol mena de mobiliari urbà.

Pel que fa a la utilització de petards, els productes es divideixen en tres categories: artificis de pirotècnia de risc baix (s’estableix que l’edat mínima per adquirir-los i usar-los és de 12 anys), de risc mitjà (s’estableix que l’edat mínima és de 16 anys) i de risc alt (s’estableix que l’edat mínima per utilitzar-los és de 18 anys). L’Ajuntament adverteix que les persones que manipulin productes pirotècnics hauran de prendre les mesures adients per tal d’evitar danys, tant a les persones com als béns municipals i privats i dona consells als veïns.