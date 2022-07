La Fundació Althaia ha comunicat dues noves víctimes mortals a les seves instal·lacions a causa de l'epidèmia de covid-19. Les morts s'han produït durant la darrera setmana i s'afegeixen a les altres dues que es van anunciar fa set dies. Això vol dir que a Althaia han perdut la vida per la covid-19 quatre persones en el que portem del mes de juliol i els dos darrers dies de juny.

Amb aquestes morts han perdut la vida per l'epidèmia, des del març del 2020, 611 persones, de les quals 434 a Althaia i 177 a Sant Andreu.

No només augmenten les víctimes mortals sinó també el nombre d'ingressats. En l'actualitat hi ha 42 ingressats per covid als centres assistencials de Manresa, dels quals 24 a Althaia i 18 a Sant Andreu.

La setmana passada n'hi havia 29, així que l'augment resulta significatiu, tot i que la situació es troba molt lluny de l'afectació que ha causat l'epidèmia en els moments més durs, amb prop de tres-cents cinquanta ingressats simultàniament en tots dos centres sanitaris.

Entre Althaia i Sant Andreu han donat 38 altes la darrera setmana. Així, el nombre total d'altes se situa en 4.287.