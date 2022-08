L’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat destinarà 48.000 euros per al sanejament i depuració de les aigües residuals del barri manresà de la Guia.

L’organisme de la Generalitat ha aprovat un conveni amb la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament per fer un estudi d’alternatives per la millora del sistema de depuració de la Guia i la posterior redacció del projecte.

La Guia ja disposa d’un sistema de depuració, però segons Aigües de Manresa, «amb aquest conveni es millorarà». El conveni és per fer un estudi d’alternatives de millora i un cop fet, redactar el projecte de l’alternativa que s’hagi escollit. Per tant, ara és un projecte per valorar com hauran de ser aquestes millores», explica l’empresa. Els 48.000 euros formen part d’un paquet de dotze convenis per a la millora del sanejament de les aigües residuals amb una inversió inicial superior als 1,1 milions d’euros.

El 2016 es va enllestir la intervenció per evitar que les aigües fecals dels veïns del barri anessin a parar al riu sense depurar, com havia succeït fins aquell moment.

Aquesta actuació l’havia d’executar la Mancomunitat del Bages pel Sanejament amb el finançament de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) en el marc del Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes (PSARU), en el qual es determinen les necessitats d’actuació per resoldre la interceptació de les aigües residuals generades en diversos nuclis perifèrics i la seva incorporació al sistema de sanejament de Manresa. La situació de crisi econòmica va comportar l’aturada de les obres del PSARU per part de l’ACA, i per aquest motiu l’Ajuntament va encarregar a Aigües de Manresa l’execució de les obres en el marc del seu pla d’inversions del servei municipal de clavegueram. Per aconseguir-ho, l’Ajuntament va decretar la inversió de 30.000 euros mitjançant la societat Aigües de Manresa.