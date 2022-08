L’organització de la Festa Major de Manresa —a càrrec de l’Ajuntament de Manresa i de l’Associació Manresa de Festa— i del Correaigua —a càrrec de Xàldiga— ha decidit suspendre el passacarrers d’aigua que des de fa de tres dècades dona el tret de sortida a la festa manresana. La decisió s’ha pres després de comprovar que la situació de sequera que travessa el país, amb afectació també a la Catalunya Central, no ha millorat malgrat els ruixats dels darrers dies.

Segons dades de l’Agència Catalana de l’Aigua, la mitjana de les reserves actuals als embassaments de les conques internes es troba al 41%. Pel que fa al pantà de la Baells —que és el que té més afectació sobre Manresa— en aquests moments es troba al 37,25% de la seva capacitat (hi queden 40,77 hm3 del total de 109,43 hm3). En aquest sentit, l’organització opta per la prudència i la responsabilitat, en un escenari amb possibilitats reals d’entrar en estat d’alerta a curt termini.

Tal com ja es va informar a finals de juliol, en aquests moments la ciutat es troba en estat de prealerta. En aquest escenari, que no ha variat amb les darreres pluges, encara no es preveuen restriccions que afectin la ciutadania en cap dels usos. Amb tot, es recomana a la ciutadania un esforç per minimitzar el consum d’aigua, i així evitar l’agreujament de les reserves d’aigua. A la web d’Aigües de Manresa trobareu accions que es poden portar a terme en el dia a dia per reduir el consum d’aigua.

L’organització lamenta la suspensió, en un any en què la Festa Major de Manresa torna al seu format tradicional, després que durant la pandèmia s’hagués de reinventar. La modificació del programa quedarà recollida en el format digital, que podeu consultar en aquest enllaç.