La Festa Major de Manresa s'apropa i la ciutat ja es prepara per acollir tots els actes que hi ha previstos. La trobada de bateries, que enguany arriba a la 13a edició, encetarà la programació després que el correaigua hagi quedat suspès a causa de la sequera. Com és habitual, la trobada de bateries es farà a la plaça Sant Domènec. Serà aquest dissabte 20 d’agost, a les 19 h. Pel que fa a diumenge 21 d’agost, els actes s’iniciaran a les 18 h, amb els tallers infantils a la plaça Major que permetran conèixer la imatgeria. Mitja hora més tard, a les 18.30 h, s’iniciarà a la plaça Sant Domènec l’acte de proclamació de la nova Pubilla i nou Hereu de la ciutat de Manresa.

De nou a la plaça Major, a les 20.30 h, s’iniciarà la Moscada infantil, que enguany serà especial per la celebració dels 18 anys de la Tremenda, i tot seguit es farà el Correfoc infantil, que recorrerà diversos carrers i places del Centre Històric (itinerari: plaça Major, carrer Cap del Rec, plaça del Carme, carrer Pedregar, carrer Sabateria, carrer Sant Miquel i plaça Major). Per participar-hi, l'Ajuntament ha avisat que s'ha de seguir la normativa de seguretat i fer cas de les recomanacions dels organitzadors i dels serveis d’ordre. Cal utilitzar roba de cotó, amb mànigues i pantalons llargs, mocador al coll, barret de roba i sabates esportives de pell que agafin fort els peus. Cal també protegir-se els ulls i tapar les orelles per tal de disminuir els sorolls. No es podran fer cadenes de més de tres persones i caldrà girar en el sentit invers a les agulles del rellotge a les places. La quitxalla no pot anar a les espatlles dels adults i cal evitar assistir-hi amb cotxets.

En aquest sentit, s’habilitaran punts de Creu Roja a plaça Major, carrer Sant Miquel, carrer Pedregar i a la plaça del Carme, que es reforçaran amb grups a peu i amb ambulàncies. L’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, també ha publicat un Ban per informar de la importància de seguir les recomanacions per participar a la Moscada, al Correfoc infantil i al Correfoc, i per informar al veïnat del desenvolupament d’aquestes actes (podeu llegir el Ban en aquest enllaç).