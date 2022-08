A partir del pròxim mes de setembre l’Ajuntament de Manresa durà a terme una enquesta oberta a tota la ciutadania que servirà per fer una diagnosi de la situació actual de la ciutat en matèria d’igualtat de gènere. La regidoria de Feminismes i LGTBI que dirigeix Cristina Cruz està treballant en el que serà el seu tercer Pla d’Igualtat de Gènere que ha de recollir les accions que s’han de dur a terme els pròxims quatre anys per impulsar polítiques per afavorir la igualtat de dones i homes en tots els àmbits de la societat.

L’enquesta servirà per recollir informació sobre la situació actual de la ciutat en aquest àmbit. Es podrà contestar a través de la plataforma digital Decidim. L’elaboració del tercer pla d’igualtat ha començat amb la diagnosi. Ja s’han creat quatre grups de treball i en paral·lel s’ha analitzat documents, s’han recollit dades i s’ha avaluat el pla actual. Segons l’Ajuntament, s’han implementat el 92 % de les accions previstes, i el 8 % que queda estan en procés de desenvolupament. Algunes de les iniciatives que s’han dut a terme han estat la formació en polítiques d’igualtat i de gènere i dels drets dels col·lectius LGTBI al personal municipal; una campanya per impulsar un llenguatge no sexista ni androcèntric; mesures per prevenir la violència masclista entre els joves; l’elaboració del protocol d’abordatge de les violències sexuals a les festes populars i espais públics d’oci nocturn o el reconeixement del Consell Municipal de la Dona. L’economia feminista, la transversalitat de gènere i la participació, són els focus principals on centrarà la seva atenció el tercer Pla d’Igualtat de Gènere. Així per exemple es plantejaran actuacions per visibilitzar el treball reproductiu i posar al centre la vida i l’ètica de les cures. Un cop es tanqui la diagnosi s’iniciarà la recollida de propostes del personal tècnic de l’Ajuntament, del Consell Municipal de la Dona, d’entitats, associacions i de centres escolars. També es formaran grups de treball i hi haurà una sessió oberta a tota la ciutadania.