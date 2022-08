L’Ajuntament de Manresa obre aquest dilluns a les xarxes socials tres concursos per poder presenciar els principals actes de la Festa Major des d’un dels balcons municipals de la plaça Major. D’entre totes les persones que hi participin, se sortejaran prop d’un centenar de places per poder veure la Mostra de Correfoc de dissabte, la Ballada de la Imatgeria de diumenge i el Correfoc de dilluns. És el primer cop que l’Ajuntament obre un dels seus balcons a qualsevol ciutadà perquè pugui gaudir dels principals actes de la Festa Major des d’una posició única.

Per a cadascun d’aquests tres actes, se sortejaran quinze entrades dobles. En concret, per a cada acte, s’oferirà trenta places del balcó situat a la segona planta de l’edifici nou de l’Ajuntament, ubicat al número 5 de la plaça Major. Cadascun dels actes (Mostra, Ballada i Correfoc) disposa del seu propi concurs a les xarxes socials, cadascun dels quals tindrà quinze guanyadors, que seran elegits per sorteig aleatori entre totes les persones participants. Cada guanyador podrà anar al balcó amb un acompanyant.

Les bases dels tres concursos s’han publicat avui als canals de l’Ajuntament de Manresa d’Instagram (@manresa.cat) i de Facebook (AjuntamentManresa), que són les dues xarxes socials des d’on s’hi podrà participar. En total, tant a Instagram com a Facebook, s’han publicat avui tres posts, un per a cada concurs: per poder veure la Mostra de Correfoc (dissabte 27 d’agost a les 21.30h), la Ballada de la Imatgeria de Manresa (diumenge 28 d’agost al migdia) i el Correfoc de Manresa (dilluns 29 d’agost a partir de les 21.30h). Tothom qui ho vulgui podrà participar en tots tres concursos, però només podrà optar guanyar plaça en un d’ells.

Per poder participar a cadascun dels concursos, és necessari ser major d’edat i tenir perfil personal públic a la xarxa social des d’on es participi, sigui Facebook i Instagram. La dinàmica de participació, tal i com s’expliquen en les bases aprovades del concurs, és senzilla: s’ha de fer un m’agrada al post en qüestió i deixar-hi un sol comentari, en el qual es digui amb quina persona aniria a l’acte, etiquetant-la a la mateixa xarxa social. L’acció es pot fer fins aquest dijous, 25 d’agost, a les 12 del migdia. Cada usuari només podrà deixar un sol comentari en una de les dues xarxes (Instagram o Facebook). No es podrà participar a totes dues xarxes alhora.

El mateix dijous, finalitzat el termini de participació, es farà un sorteig aleatori entre tots els usuaris de Facebook i d’Instagram que hagin deixat un comentari en una de les xarxes. Per a cada acte, el sistema informàtic elegirà quinze guanyadors d’entre totes les persones que hagin deixat comentaris, així com quinze suplents.

Primer, se sortejaran les places de la Mostra; en segon lloc, les de la Ballada de la Imatgeria i, per últim, les del Correfoc. En cas que un mateix usuari resulti guanyador en més d’un concurs, només se li oferirà plaça al primer sorteig d’on hagi resultat guanyador.

El mateix dijous, l’Ajuntament de Manresa enviarà un missatge privat a tots els guanyadors a través de la xarxa social on hagin participat en el concurs (Instagram o Facebook). En el missatge, es demanarà als guanyadors que enviïn per correu electrònic el seu nom i cognoms, còpia del DNI i el seu nick d’usuari a la xarxa social, així com les dades de la persona que l’acompanyarà. En el missatge, ja s’indicarà l’adreça de correu electrònic on s’hauran d’enviar les dades. Els guanyadors podran enviar el missatge de correu electrònic fins al divendres 26 a les 12 del migdia. El dia de l’acte, per poder accedir al balcó, serà necessari mostrar el DNI al personal municipal, a l’entrada de l’edifici nou de l’Ajuntament.