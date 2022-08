Els Catarres reprenen aquest dissabte (23 h, accés lliure) el seu idil·li amb Manresa quatre anys després de congregar centenars de fans al carrer Sallent de la capital bagenca. En previsió que l’assistència desbordés la capacitat de la plaça de Sant Domènec, durant la Festa Major del 2018 es va traslladar el concert als espais amples del pol·lígon dels Dolors i la resposta del públic va ser multitudinària. El grup format per Èric Vergés, Jan Riera i Roser Cruells torna a la ciutat per presentar Diamants (Halley Records), el seu cinquè disc d’estudi.

El nou treball discogràfic d’Els Catarres és una obra polièdrica que estilísticament passa del pop, al folk, al punk-rock o el dub i on cada cançó té el seu «color». Els temes del nou compacte van quedar afectats per la pandèmia de la covid-19, ja que la pandèmia va condicionar la temàtica i l’esperit del treball. Diamants presenta 11 cançons amb un to «positiu» i amb «molta vitalitat i llum». Les cançons volen aportar vida al mateix moment que tracten qüestions més complicades. Segons el cantant Èric Vergés, «hem viscut una època dolenta i això s’ha transmès. Sempre intentem buscar la part positiva».

Vergés explica que aquests quatre anys sense publicar i el temps de confinament per la covid-19 els ha anat «molt bé» per poder plantejar el nou disc. «Li hem donat moltes voltes. Això a vegades fa que ens ho repensem molt tot. Estem contents amb el so i les cançons aconseguides». El cinquè disc del grup podria ser considerat la continuació «espiritual» de Postals perquè presenta molts temes diferents entre sí. Tot i això, en aquesta ocasió el nou disc és «completament diferent» als anteriors a nivell musical. «Hi ha molta més producció, més estils i més musicalitat. Totes les cançons tenen la seva història personal i intentem que no n’hi hagi dues d’iguals», indica Vergés.

Pel que fa al contingut dels temes, Els Catarres s’han interessat per fer una obra «en positiu» que transmeti als fans que cal reconèixer a les «persones boniques» i recordar que es poden construir coses «bones» malgrat la pandèmia i la situació general del món.