El restaurant Laida del carrer de la Sabateria, al barri antic de Manresa, està completament adaptat perquè hi puguin entrar persones amb mobilitat reduïda. No obstant això, les cadires de rodes no hi poden arribar.

El motiu és que no poden passar l’esglaó de la vorera. El local té l’accés adaptat amb una rampa i els lavabos també són accessibles. Fins aquí tot bé. De fet, que el local fos accessible per a les cadires de rodes era un requisit indispensable per poder obtenir la llicència que permetés obrir el restaurant. El carrer de la Sabateria és un carrer de llambordes amb una vorera molt estreta i alta per on les persones amb la mobilitat reduïda tenen molts problemes per circular. L’esglaó de la vorera és tan pronunciat que impedeix que les cadires de rodes puguin accedir al local del restaurant tot i estar perfectament adaptat.

La propietària del local, Aida Escabias, en detectar aquesta dificultat d’accés, va posar una instància a l’Ajuntament anunciant el problema i dient que ella mateixa estava disposada a destinar els seus propis recursos econòmics per solucionar-lo.

La resposta que va rebre per part de l’administració va ser negativa, li van dir que «la via pública no es pot tocar». Per una solució a llarg termini, només pot esperar que algun pla de millora de l’espai públic tingui el carrer de la Sabateria com a objectiu a millorar. Davant d’aquesta situació, Escabias va decidir fer unes rampes de fusta temporals perquè el seu local fos accessible de veritat. «La veritat és que em feia molta llàstima tenir un local perfectament adaptat i que les persones que necessiten les adaptacions no poguessin gaudir-les», comenta.