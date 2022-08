L'inici del concert de La Tropical es va endarrerir més d'una hora per la pluja caiguda entre les vuit i les deu del vespre. Un fet que va fer perillar tant la celebració del concert com la marxa del Correfoc. Finalment, l'actuació va començar al voltant de les dues de la matinada, després que milers de persones participessin en un lluït correfoc que no va fer figa per l’aigua, però que va començar més tard.

Amb la plaça encara calenta, La Tropical va engegar un directe ininterromput de dues hores, amb un reguitzell de cançons clàssiques i actuals que van fer corejar milers d’ànimes entregades. L’energia del grup contagiava una plaça que no va parar de saltar, ballar i cridar fins al final. De fet, segons expliquen membres de la banda "la sensació era que a la Plaça Major no hi cabia ni una agulla durant l'estona que va durar el concert". "La comunió amb el públic va ser total de principi a fi", confessa un dels cantants, Dídac García. I és que La Tropical, formada fa 7 anys a Manresa, tenia entre el públic a desenes d’amics i familiars que han viscut l'evolució des dels seus inicis. D'altra banda, milers de persones de Manresa i el Bages descobrien per primera vegada l’espectacle de La Tropical. La banda, que va destacar durant el concert “l’orgull de ser el grup del Ball del Correfoc” va afirmar que actuar aquella nit “era un objectiu, un somni fet realitat”. Aprofitant l'ocasió, La Tropical va comptar amb la col·laboració de 3 càmeres que van gravar tot el concert i d'on sortirà un videoresum pròximament.