Una desena d’entitats s’han adherit fins ara a l’Acte Cívic per la Llibertat que Òmnium Cultural Bages-Moianès organitza aquest dissabte al vespre a Manresa, vigília de la Diada. Es farà lectura del Manifest per la Llibertat en el qual es reclama unitat i reactivar i tornar a la mobilització.

Se celebrarà a 2/4 de 9 del vespre a la plaça Major de Manresa. Començarà amb la lectura d’un manifest que compta amb al suport de les entitats cíviques i culturals que s’hi han volgut afegir. Es tracta d’Amics de la Seu, Associació Cultural El galliner, Associació Cultural El Pou de la Gallina, el Centre d’Estudis del Bages, el Centre Excursionista de la Comarca del Bages, la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Manresa, l’equip de CCOO Educació Pública de la Catalunya central, la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa, la Fundació Independència i Progrés, Els Carlins i Quaderns de Taller.

La lectura del manifest anirà a càrrec de l’activista i gestor cultural Josep Soler, president de la Fundació Cultura i Teatre dels Carlins. Conclou que «només amb la unitat i l’esforç conjunt serà possible arribar a la República Catalana que tots hem de continuar reivindicant». Continua dient que «aquesta Diada, més que mai, a de marcar l’inici d’una nova etapa. Hem de mirar endavant, reactivar-nos i tornar a la mobilització».

Després la presidenta de l’entitat, Anna Vilajosana, farà el parlament de l’acte. També hi intervindran la colla castellera Tirallongues, la coral Refilets i el duet Duònia.

El cartell de l’acte és de l’artista Valentí Gubianes.

Aquest any no hi haurà Marxa de Torxes. Òmnium fa una crida a participar a l’acte i també els que hi haurà l’11 de setembre a Barcelona, especialment la Festa per la Llibertat que organitza Òmnium mateix i la manifestació convocada per l’ANC amb el suport de l’Associació de Municipis per la Independència i Òmnium.