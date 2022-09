Els socis del Club Tennis Manresa havien d'aprovar aquest vespre l’oferta d’un grup inversor amb seu a Terrassa, que també té presència al Maresme i a Barcelona, per fer-se càrrec de les instal·lacions mitjançant l’adquisició del 60% de les accions que actualment té el consell d’administració de la patrimonial del club, mentre que el 40% restant se’l reparteixen diferents socis.

Regió7 va avançar el 8 de juliol passat que el club situat al costat del parc de l’Agulla buscava capital per posar al dia unes instal·lacions on fa anys que no s’inverteix i, alhora, per eixugar el deute acumulat amb el temps. Des d’aleshores, s’han fet contactes amb diversos grups privats lligats amb l’àmbit de les instal·lacions esportives i també amb els ajuntaments de Manresa i de Sant Fruitós de Bages, municipi del qual formen part les instal·lacions a l'Agulla.

La del grup amb seu a Terrassa és l’única oferta en ferm i vinculant que ha rebut la comissió gestora. Vol dir que, un cop aprovada pels socis, que és el més previsible, suposarà el traspàs de les accions a canvi de la quantitat pactada, que les fonts del club amb qui n’ha parlat aquest diari han preferit no avançar fins a informar-ne als socis.

Un cop l’assemblea hagi aprovat el canvi de mans proposada per la comissió gestora, demà divendres ho haurà de ratificar el consell d’administració de la patrimonial del club, INDESA, que també és previsible que ho aprovi, atès que els contactes s’han fet per part de la comissió gestora, el president de la qual, Enric Rubio, forma part del consell d’administració.

A l’hora de negociar amb els inversors potencials, es van posar diverses condicions, com ara no canviar el nom del club, mantenir un cert nombre de pistes de tennis, que l’acord inclogués una mínima inversió i mantenir el personal que hi treballa.

La darrera junta directiva es va dissoldre l’abril passat i des del juny hi ha una comissió gestora. Del 21 de juny al 26 de juliol es van poder presentar candidatures a president i junta directiva del club però ningú no va fer el pas i es va mantenir la comissió gestora.

Una entitat esportiva nascuda el 1964

El Club Tennis Manresa es va fundar el 1964. Va ser fruit de la iniciativa d’un grup d’emprenedors que van trobar els terrenys on ubicar-lo a la partida de l’Agulla, amb una extensió de 16.161 m2. Els va adquirir la Inmobiliaria Deportiva, S. A. (INDESA) i va cedir el solar al Club Tennis Manresa. El club es va constituir el 30 d’abril de 1964, les obres van començar a l’inici de l’any 1965 i l’acte inaugural va tenir lloc el dijous 13 de juliol de 1968.