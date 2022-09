L'exalcalde de Barcelona de CiU Xavier Trias serà dijous dia 22 a Manresa per compartir una xerrada en públic amb l'alcaldable de Junts per Manresa, Ramon Bacardit, que tindrà lloc a les 8 del vespre a El Vermell, al número 3 del carrer de les Piques. Per motius d'aforament es demana inscripció a ja.cat/trias.

Parlaran sobre els models de ciutat actuals en un moment en què hi ha sobre la taula que Trias faci pública la seva acceptació a presentar-se com a candidat a l'alcaldia de Barcelona l'any que ve per destronar Ada Colau després de 8 anys. Ramon Bacardit va ser presentat l'abril passat públicament com a candidat a l’alcaldia en un acte a El Sielu en el qual l’arquitecte i exregidor va afirmar que encapçalarà una llista electoral per aconseguir que la ciutat «brilli amb llum pròpia» i «sumi» de veritat per assolir objectius. En declaracions a Regió7, Bacardit va exposar la seva fórmula, que passa per respondre preguntes fonamentals, marcar un camí per assolir els objectius plantejats i deixar de mirar-se el melic. El que va ser regidor d’Urbanisme per Convergència en el període 2011-2015 considera imperatiu «tenir una ciutat millor posicionada al context del país».