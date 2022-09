La gala va tenir alguns moments imprescindibles en aquestes ocasions com la foto de grup amb els representants del grup Prensa Ibérica, els patrocinadors i els premiats; el photocall, per on van passar abans de rebre el guardó els representants municipals, i la copeta de cava i un pica-pica final que ja coincidia amb l’hora d’anar a sopar. Van ser espais perquè, per exemple, alcaldes de diferents poblacions es poguessin saludar, o perquè periodistes, públic, polítics i patrocinadors posessin en comú pors i esperances sobre el sector de la comunicació.