Manresa celebra cada any el Dia de la Seu el 9 d'octubre, que enguany s'escau en diumenge i en un moment molt especial per a la basílica manresana, que ha viscut en poc temps la restauració de l'orgue i del valuós frontal florentí, el brodat del segle XIV que durant anys ha romàs mig amagat al Museu de la Seu i que justament avui dimecres hi ha tornat un cop restaurat per ser exposat en condicions en una capella lateral.

La programació per commemorar l'efemèride, que s'encarrega de difondre l'Associació Amics de la Seu, entitat que fa dècades que vetlla pel temple manresà, arrencarà aquest dissabte, dia 8, amb una visita guiada per la façana nova de la Seu organitzada per Catalonia Sacra en el marc de les Jornades Europees de Patrimoni. Anirà a cura d'Àngel Menargues, arquitecte especialista en arqueologia vertical i restauració del patrimoni arquitectònic que actualment cursa els estudis de Doctorat a la Universitat de Bamberg sobre “Restauracions i renovacions a Catedrals Gòtiques Espanyoles entre 1836 i 1936”, entre les quals es troba la renovació de la façana de la Seu. Cal fer la reserva prèvia perquè les places, tot i ser una activitat gratuïta, són limitades. Es poden fer en aquest enllaç, a reserves@cataloniasacra.cat i al 693 720 202 (de dilluns a divendres, de 10 a 16 h). A 2/4 de 9 del vespre, tindrà lloc el tercer concert per inaugurar la restauració de l'orgue de la basílica, a càrrec de Jordi Figueras, organista titular les de les esglésies de Sant Pere i de la Sagrada Família de Terrassa. El diumenge dia 9, a les 11 del matí, se celebrarà una missa conventual solemne presidida per mossèn Jordi Castellet i Sala, teòleg i escriptor, amb la participació de la Capella de Música de la Seu. Tot seguit, hi haurà visita lliure a les dependències de la Seu (Espai Oliba, museu, cripta, retaules, frontal florentí...) A les 8 del vespre hi haurà el quart concert inaugural de l'orgue, a càrrec de Maria Nacy, professora d'orgue del Conservatori de Música de Barcelona. Els actes continuaran el dia 21 d'octubre amb una conferència, a 2/4 de 7 de la tarda, a la Sala Gòtica de la Seu, a càrrec de la doctora en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona Francesca Español, que parlarà del "Frontal de la Passió o frontal florentí de la Seu de Manresa". Hi col·laboren els Amics de l'Art Romànic del Bages. Tancarà la programació, el 23 d'octubre, un taller de fotografia a càrrec del conegut fotoperiodista Jordi Borràs. Cal fer la reserva prèvia i el preu és de 30 euros.