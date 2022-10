L’Ajuntament de Manresa i alumnes de primària i secundària de la ciutat participaran demà en una jornada en línia, organitzada dins la Setmana Europea de Regions i Ciutats 2022, on explicaran la tasca desenvolupada per la ciutat per implicar els infants i joves manresans en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Intervindran alumnes d’una de les escoles que participa en la definició dels ODS a Manresa, la Fedac Manresa. Seran Oriol Toscano (5è de primària), Anastàsia Joitescu (6è de primària), Malak Zatiou (2n de batxillerat) i Martí Pla (2n de batxillerat). Sota el marc de l’Any Europeu de la Joventut, la jornada tractarà sobre l’empoderament juvenil a les ciutats mitjanes per a la consecució d’aquests objectius. Està organitzada per l’Ajuntament de Reggio Emilia (Itàlia) i per Eurotowns (la xarxa europea de ciutats mitjanes), la vicepresidència de la qual recau en aquesta ciutat italiana. En la jornada, Manresa participarà en un dels tallers, juntament amb Reggio Emilia i les ciutats alemanyes de Solingen i Sindelfingen. Participació dels joves La convocatòria té l’objectiu de mostrar maneres innovadores i sostenibles de donar suport a la participació dels joves a les ciutats mitjanes. Els projectes presentats destacaran enfocaments participatius de diferents àrees polítiques i geogràfiques. Al llarg del taller, Eurotowns vol debatre sobre el paper diferent de les ciutats mitjanes a l’hora d’estar més a prop dels seus ciutadans, amb un enfocament particular en l’apoderament dels joves. L’Ajuntament hi presentarà les iniciatives locals per tal d’empoderar la joventut manresana i implicar-la en les polítiques locals, principalment a través de l’Espai Jove Joan Amades i del Casal de Joves La Kampana.