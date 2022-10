La fira de la sostenibilitat, Ecoviure ha estrenat nova ubicació al primer tram del passeig Pere III de Manresa en la seva 23a edició i durant el matí ha estat tot un èxit d'assistència. No obstant això, les opinions dels paradistes vers la sortida del Palau Firal han estat diverses. Per exemple, la propietària de l'empresa de cosmètica natural La Fada que Riu, Fada Cisneros, pensa que al passeig la gent hi està molt més de pas i no estan tan interessats en adquirir els productes, "jo recordo que en altres edicions, al migdia havia venut molt més que avui a la mateixa hora", ha assegurat.

Tanmateix, també hi ha paradistes a favor del desplaçament de l'Ecoviure. Anna Casasantpere és la propietària de la botiga de cosmètica natural Tarannà, situada al carrer Nou, va ser una de les impulsores del trasllat de la fira al centre de la ciutat perquè les empreses que promouen una forma de vida sostenible es poguessin donar a conèixer entre la gent que en un primer moment no hi estigués interessada. "Al Palau Firal la clientela era molt més concreta i aquí et trobes diferents perfils i gent que potser descobrirà tota la vessant sostenible dels productes bàsics, com ara les compreses", ha comentat Casasantpere.

En l'acte de presentació de la fira, el regidor de ciutat verda i president de la comissió organitzadora, Pol Huguet, ha destacat les jornades professionals que es van celebrar la setmana passada el marc de l'Ecoviure com una porta d'entrada al canvi cap a la sostenibilitat de les empreses locals. Pel que fa a la nova ubicació de la fira al centre de la ciutat, Huguet ha dit que "la gent que no està tan sensibilitzada amb la sostenibilitat, podrà conèixer nous productes, idees i reflexions per marxar a casa amb una nova perspectiva". L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha dit que cadascú ha "d'aportar el seu granet de sorra" per frenar l'emergència climàtica. Ha posat molt èmfasi en la idea que l'Ecoviure no pot ser un "bolet" i ha d'haver-hi un treball continuat per part de les administracions per arribar a tenir ciutats que siguin veritablement sostenibles.

En el seu torn, la vicepresidenta del comitè executiu de la fundació Turisme i Fires de Manresa, Sílvia Gratacós, ha subratllat "l'esperit capdavanter" de la fira, que va començar "quan ningú no parlava de sostenibilitat ni medi ambient". En la seva intervenció, Xesco Gomar, diputat president de l'àrea d'acció climàtica de la Diputació de Barcelona, ha destacat les inversions econòmiques que es fan des de la diputació per la sostenibilitat, "l'Ecoviure ens permet replantejar els canvis imprescindibles que s'han d'assumir des de la ciutadania, però també des de les administracions públiques". Gomar ha dit que "hem d'estar on està la gent, no és la gent qui ha d'estar on estem nosaltres", en referència al nou Ecoviure al centre de la ciutat.

De fet, la diputació de Barcelona està present a la fira amb un escape room que porta per títol Qüestió de temps, en què els participants han de resoldre enigmes per escapar d'un inflable en forma d'iglú. Segons un dels educadors responsables de l'atracció, Roger Porta, el nom fa referència al temps que tenen els participants per solucionar els reptes, però també "al fet que el desglaç dels pols a causa del canvi climàtic és qüestió de temps, si no canviem les nostres rutines".