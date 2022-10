Ecoviure, la fira compromesa amb la sostenibilitat, s’estrenarà aquest dissabte per primer cop al centre de Manresa. Surt de les quatre parets del Palau Firal on se celebrava fins ara, per traslladar-se al centre amb la voluntat que el canvi obtingui l’aprovat per part dels expositors a i també dels visitants.

Es durà a terme al primer tram del passeig Pere III amb tot d’activitats paral·leles al seu entorn, a part de les jornades professionals que s’han celebrat al llarg d’aquesta setmana.

Aquesta combinació de tallers, exposicions, jocs o gastronomia al voltant de la sostenibilitat, i la part més comercial dels expositors, és una fórmula que l’Ajuntament i la comissió organitzadora troben encertada per donar vida a la fira, explica a Regió7 el gerent de la Fundació Turisme i Fires de Manresa, Albert Tulleuda.

De fires sobre sostenibilitat a Catalunya només queden dues: Biocultura, que se celebra a Barcelona, i l’Ecoviure de Manresa, recorda.

Els nous reptes d’Ecoviure

Segons Tulleuda, el primer gran repte que afrontava Ecoviure era anar al centre. Alguns paradistes, acostumats al Palau Firal, s’ho podien haver pres amb certa reticències. «Aquest primer interrogant l’hem superat. Si l’any passat hi havia 64 expositors, aquest any serem una setantena. Així, doncs, el primer objectiu de no perdre pistonada s’ha assolit».

El segon gran repte és veure la resposta del públic. «Si visita la fira, si compra, si hi està interessat i si el canvi compensa als expositors, voldrà dir que anem per bon camí». A les últimes edicions abans de la pandèmia l’Ecoviure, que es va ajuntar amb la fira Cuida’t, va rebre unes 10.000 visitants.

El nombre de visitants «no és un tema que ens tregui la son. Volem el màxim de gent, però que sobretot els expositors en treguin rendiment i que es generin sinergies al centre de la ciutat. En aquest cas es tracta d’una activitat molt especialitzada i sectorial, que es fa permeable i es converteix en un certamen més general».

Tulleuda pensa que «hi haurà gent que hi anirà expressament, gent que descobrirà un món que no coneixia, que és el que ens interessa, i gent que badarà». Qui visitava Ecoviure al Palau Firal era perquè hi estava especialment interessat. Ara la gamma de públic s'amplia.

Perfil dels expositors

El perfil des expositors és similar als dels darrers anys. La majoria són de sector agroalimentari, seguit del tèxtil. També va a l’alça l’àmbit de la bioconstrucció. Hi haurà expositors d’higiene i cosmètica natural, teràpies naturals, solidaritat, comerç just, protecció del medi ambient així com d'energies renovables.

Paral·lelament s’han programat exposicions sobre residus, l’aigua, energia i comerç just a la biblioteca del Casino i al mateix Passeig.

També tertúlies, tallers, mostres de dansa o un taller de sabons que es faran a estands de la fira, a la biblioteca del Casino o al pati del Casino. A Crist Rei hi haurà un Escape Room sobre canvi climàtic. I cinc restaurants s’han avingut a servir menús de gastronomia ecològic. Són el Kursaal, el Miami, Las Vegas. El Circus i el foodtruck que hi haurà a Crist Rei.

A part d’això, durant aquesta setmana s’han dut a terme, aquest cop sí al Palau Firal, jornades professionals sobre gestió de residus, aigua, agricultura ecològica o el Fòrum Energia.