Una vintena de persones esperaven amb atenció que l'aficionat a la pesca, David Viñuela, de Terrassa, traiés la carpa de l'aigua. Viñuela l'ha pesat davant de tothom i ha confirmat que eren vuit quilos. Tot seguit l'ha portat a la gespa perquè el poguessin fotografiar i després l'ha tornat a l'aigua.

Viñuela sol practicar la pesca esportiva cada cap de setmana, sigui al riu Llobregat o al Parc de l'Agulla perquè és el que li queda més a prop. L'acompanyen la seva dona i el seu fill i solen estar entre cinc i sis hores. El terrassenc en va aprendre pel seu compte quan vivia a Andalusia i ara per a ell és practicar un esport i sobretot una afició. Ha recalcat que no té xarxes socials i no li agrada exhibir el que pesca perquè "de seguida la gent et critica".