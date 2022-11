La 4a edició de l'activitat Kapla va arribar ahir al Museu de l'Aigua i el Tèxtil de Manresa. És una iniciativa del CAE i el Parc de la Séquia amb el suport de l'Ajuntament. Segons el director del CAE, Nasi Muncunill, més de 400 persones van passar ahir pel museu per jugar amb les peces de fusta del kapla i crear tota mena de construccions.

El públic és majoritàriament familiar amb infants dels sis als dotze anys, però els pares també se sumen a jugar. Per Muncunill, és molt maco veure com "els pares també participen i es fan construccions col·laboratives molt interessants".

Una de les novetats que s'han introduït en l'edició d'enguany ha estat un espai de joc per a la construcció d'una cúpula de Leonardo de forma colaborativa amb peces de fusta que s'aguanten entre elles. A part de la zona de la cúpula, hi ha cinc espais de joc diferenciats, corresponents a les possibilitats de joc que ofereix el kapla: Una construcció cooperativa Un espai de joc simbòlic on es combina el Kapla amb altres materials i jocs, un altre espai amb propostes de figures i de reptes a construir i un darrer on es projecten imatges i vídeos de construccions espectaculars fetes amb peces Kapla.

Els primers assistents a la cita del joc de Kapla aquest diumenge han estat els vilomarencs Quique i Oriol de 9 i 11 anys, que anaven amb el seu pare Sergi Garcia. Han vingut cada any a l'activitat de Kapla des que se celebra perquè en són aficionats i tenen un joc a casa, però, asseguren que "les 25.000 peces que porten donen la possibilitat de fer construccions molt més grans que les que podem fer a casa amb 200 peces". Per Garcia, "és una bona oportunitat per connectar amb els nens", confessava que els adults també gaudeixen molt amb aquest tipus de jocs.

La Marina, manresana de 8 anys, és la primera vegada que ve a jugar amb les peces de Kapla i creu que "és un joc molt divertit perquè es poden fer moltes coses diferents". L'acompanyava la seva mare Anastàsia, que ha vingut perquè era una activitat molt econòmica (només un euro per entrada) i li van recomanar altres mares de l'escola de la seva filla.

Una de les construccions més singulars de dissabte va ser una torre que envoltava una nena d'un metre i mig. De forma col·laborativa, diverses famílies van anar posant peces al voltant de la nena i quan aquesta es va moure, va baixar tot. Pel director del CAE, va ser un exemple perfecte que el kapla "és un joc que dona peu a la imaginació i a fer construccions esbojarrades".

Entre els 25 dinamitzadors que participen en l'activitat, hi ha voluntaris del CAE, alumnes d'animació sociocultural en pràctiques i membres de la Fundació Ampans, que formen part del projecte conjunt del CAE i Ampans que treballa el concepte de "joc inclusiu".

Avui és l'últim dia que es podrà anar a fer construccions de Kapla al Museu de l'Aigua i el Tèxtil de Manresa. L'entrada té un preu simbòlic d'un euro, del qual 50 cèntims van destinats a la Fundació Althaia com a mecenatge per als seus projectes de millora de l’atenció a infants i joves. Al matí estarà obert fins a 2/4 de 2 i a la tarda l'horari és de 2/4 de 5 fins a les 8 del vespre.