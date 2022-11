Aquest dimarts es presentarà a Manresa l'Agenda Llatinoamericana Mundial 2023, que enguany té com a tema central la resiliència comunitària.

A l'agenda es fa una crida a la resistència, aportant exemples de transformació col·lectiva que poden ajudar a canviar el món. Vol posar l'accent en la necessitat d'actuar de forma conjunta per tal de lluitar contra les desigualtats. La presentació tindrà lloc a la sala d'actes del Casal de l'Església de Manresa, al carrer Era del Firmat, 1-3, a 2/4 de 8 del vespre.

L'acte, que forma part de la campanya de sensibilització i difusió de l'Agenda que es fa a nivell català, consistirà en una conferència a càrrec de Ramon Bufí, professor, rector de Roda de Ter, membre de la JOC i l'HOAC, delegat de Càritas durant 13 anys, col·laborador de l'Agermanament sense Fronteres a la selva del Camerun. Aquesta experiència en moviments de base es completarà amb la participació del Col·lectiu Maloka. Aquest moviment aportarà l'experiència de resistència i actuació dels moviments socials a Colòmbia. Introduirà l'acte Jordi Planas, membre de Justícia i Pau de Girona que també donarà a conèixer els materials didàctics que acompanyen anualment la publicació de l’agenda i que són una eina de treball per a centres de secundària.

Com cada any l'Agenda inclou més de cinquanta articles elaborats per persones destacades en l'àmbit de la teologia, l'economia, l'ecologia, la filosofia, l'educació..., agrupats en tres apartats: veure, jutjar i actuar. Una eina pedagògica que, com diu Irene Casellas, “no només convida a observar cap a on va el món, sinó també a reflexionar i actuar en conseqüència” (Article Actuar i resistir, “La República”, 28/10/2022).

L'Agenda ha recorregut un llarg camí, 32 edicions, des que va ser impulsada el 1992 pel bisbe Pere Casaldàliga i el claretià Josep Maria Vigil, amb la voluntat de ser una eina per donar veu als que queden al marge del camí, silenciats, ignorats i explotats. Convoquen l'acte les entitats Justícia i Pau, Associació Josep Maria Cunill pel Comerç Just, Fundació Pere Casaldàliga, Càritas i el Consell de Solidaritat de Manresa amb el suport de l’Ajuntament de Manresa i la Diputació de Barcelona.