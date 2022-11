Aquest dijous, dia 24 de novembre, a les 7 de la tarda, se celebrarà l’acte de graduació dels 166 estudiants de grau, postgrau i màster de la promoció 2022 de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM), centre docent de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) a Manresa. Tindrà lloc al teatre Kursaal.

L’any 1942, l’actual UPC Manresa va iniciar la seva activitat com a Escola de Capatassos Facultatius de Mines, un centre docent especialitzat en la formació de tècnics per al sector miner que va emergir a la zona. L’Escola ha evolucionat amb l’entorn i actualment imparteix estudis de grau i de màster en els àmbits de l’enginyeria civil, l’enginyeria de telecomunicació, l’enginyeria industrial, l’enginyeria informàtica i l’enginyeria d’automoció, així com en medi ambient, sostenibilitat i recursos naturals. A més a més d’atendre les demandes de perfils professionals del teixit industrial, l’activitat de la UPC a Manresa aporta coneixement, recerca i solucions als reptes formatius, socials, ambientals i productius del territori.

L’acte de graduació de la promoció 2022 de l'alumnat de grau, postgrau i màster comptarà amb la participació de representants de l’administració local, així com del món industrial i acadèmic.

Hi intervindran Marc Aloy Guardia, alcalde de Manresa; Joan Gispets Parcerisas, vicerector de Política Universitària de la UPC, qui presidirà l’acte; i Pere Palà Schönwälder, director de l’EPSEM. També hi intervindrà Marc Molina Bernat, graduat en enginyeria electrònica, industrial i automàtica per la UPC Manresa, que apadrinarà la promoció 2022. Actualment és el director d’operacions a l’empresa Teknia.

Presentada per la periodista bagenca Nia Escolà Rodil, a la gala també hi intervindrà l’estudiant amb millor expedient de la promoció, i serà l’escenari d’entrega de diversos guardons.

En el decurs de la cerimònia s’atorgaran els premis als millors expedients de grau, per part de la UPC Manresa, i de màster, per part de la Caixa d’Enginyers. També es lliuraran els premis Domènec Valero, TIC Bages i Emili Viader als millors treballs de fi de grau i màster, que atorguen el Col·legi d'Enginyers Graduats i d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa (CETIM), l’Associació TIC Bages i el Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics i de Grau de Mines i Energia de Catalunya i les Balears i el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Nordeste, respectivament. Així com també l’empresa DENSO lliurarà els premis DENSO a l’estudiantat destacat.

Durant l’arribada dels assistents, els integrants dels equips d’estudiants Dynamics UPC Manresa, i Synergy Racing Team mostraran, al pati del Kursaal, els vehicles amb els quals competeixen a la Formula Student i la Moto Student.

Una actuació sorpresa i l’actuació de la Colla Castellera Penjats del Campus de Manresa posaran punt i final a l’acte.