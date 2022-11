El Campi Qui Jugui de Manresa, el Saló de la Infància i Joventut, retornarà aquest Nadal al Palau Firal de Manresa, l’emplaçament que el va veure néixer l’any 1985. Des del 2013, s’havia celebrat al Complex Vell Congost i, durant els dos darrers anys, a causa de la pandèmia, s’havia celebrat a la nau de l’Anònima. L’organització, formada per l’Associació Campi Qui Jugui i l’Ajuntament de Manresa, ha decidit traslladar-lo enguany al Palau Firal en constatar que el Vell Congost cada cop acull més activitat esportiva, la qual cosa havia dificultat les tasques de muntatge i desmuntatge del saló en les darreres edicions.

La present edició pretén celebrar el retorn a la normalitat després d’aquests anys marcats per les restriccions i les adaptacions del Campi Qui Jugui a la pandèmia. D’aquesta manera, el saló recuperarà la diversitat d’activitats i el format tradicional, basant els seus valors en la participació, la companyonia i la integració.

L’eix temàtic vertebrador escollit és l’espai exterior i tot allò vinculat amb l’univers. Aquesta és la imatge que s’ha escollit en el cartell del saló, il·lustrat per Valentí Gubianas per tercer any consecutiu, que ha donat vida als personatges protagonistes del cartell. Segons paraules de l’il·lustrador navassenc, es volia reflectir la imatge d’uns infants que descobreixen un nou món, l’espai exterior, on troben una llibertat sorprenent i emocionant per poder experimentar amb el joc i l’aprenentatge.

El cartell ha estat presentat aquesta setmana per la regidora d’Infància, Joventut i Persones Grans de l’Ajuntament de Manresa, Rosa Maria Ortega Juncosa; la presidenta de l’Associació Campi Qui Jugui, Silvia Bayer Huarte; dos representants de l’entitat, Núria Maraver Ledesma i Pau Thomen Bacardit, i el gestor del saló per part de l’Associació Turisme i Fires de Manresa, Ferran Ramírez Jordà.

El Campi Qui Jugui d’enguany manté les dates habituals i se celebrarà entre el 27 de desembre i el 4 de gener en horari de 4 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre, amb l’excepció de la jornada de Cap d’any, en què tancarà portes a les 8 del vespre.