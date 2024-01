Manresa ha estat escollida per formar part d’un macroprojecte d’investigació de salut per comprendre millor l'origen de les principals malalties que pateix la població, ajudar a prevenir-les i tractar-les aplicant el que s’anomena medicina personalitzada. És a dir, a mida de cadascú. En aquest projecte tot són grans xifres: l’estudi durarà vint anys, es farà un seguiment de la salut i l’estil de vida de 200.000 persones a tot l’estat, 24.000 de les quals de Catalunya. D’aquestes, quatre mil de Manresa. El pressupost és de 30 milions d’euros.

El macroestudi es diu IMPaCT. L’impulsa el ministeri de Ciència, Innovació i Universitats a través de l’Institut de Salut Carlos III. A Catalunya el coordina l’Institut d’Investigació en Atenció Primària de Salut Jordi Gol, en col·laboració amb el Servei Català de la Salut (CatSalut) i l’Institut Català de la Salut (ICS).

El projecte s’ha posat en marxa aquesta mateixa setmana al Camp de Tarragona, a nou municipis de l’àrea del Baix Francolí i a dos barris de la mateixa ciutat de Tarragona.

Properament, es desplegarà a les poblacions de l’Aldea, Sant Fost de Campsentelles, Manresa, Lleida i l’Hospitalet de Llobregat. La previsió és que a Manresa l’estudi es comenci a fer en un parell de mesos.

Territori i equilibri

«S’ha fet una selecció de sis punts de tot Catalunya per buscar un equilibri entre zones urbanes i rurals i que hi hagi una representativitat de la població des del punt de vista sociodemogràfic», ha explicat a Regió7 el portaveu de l’Institut Jordi Gol, Jordi Morató. També s’han tingut en compte criteris d’operativitat. Arreu de l’estat es desenvoluparà en una cinquantena d’àrees de salut. Ja s’ha fet proves pilot a Mallorca i a Madrid.

La mostra de l’estudi inclou persones d’entre 16 i 79 anys. Els candidats a participar a l’estudi rebran una trucada del seu Centre d’Atenció Primària (CAP) convidant-los a participar en el projecte d’investigació. A partir d’aquí se’n faria un seguiment i es recopilaria informació sobre els seus hàbits de vida a través de qüestionaris, exploracions físiques i proves fisiològiques i de l’anàlisi de biomarcadors, que es duran a terme al mateix CAP.

«La col·laboració de la ciutadania en aquest projecte és essencial», ha afirmat el director de l'institut Jordi Gol i investigador principal de l’estudi a Catalunya, Josep Basora. Per això, un dels lemes de la campanya és «Si et truquem, vine». A Tarragona, on ha començat aquesta setmana, la resposta ha sigut molt positiva, ressalta Morató. «Pràcticament, ningú no ha dit no», a l’hora de participar en la recerca.

Segons la investigadora de l’Institut Jordi Gol i coordinadora de l’estudi a Catalunya, Marina Esquerrà, «volem conèixer quin rol tenen els hàbits, la susceptibilitat genètica i les característiques específiques de la població espanyola i del nostre entorn en l’origen dels principals problemes de salut i en la predicció de malalties».

D'aquesta forma, disposar d’un registre dinàmic de dades individuals i poblacionals, clíniques, genètiques, epidemiològiques i d’hàbits de vida, permetrà construir models predictius de les malalties, identificar desigualtats en salut, monitorar indicadors clau i avaluar l’impacte de les polítiques sanitàries.

Al llarg dels 20 anys que durarà l’estudi s’aniran obtenint resultats que permetran desenvolupar tractaments personalitzats i més dirigits a les característiques «de la nostra població. Avui en dia, es proposen solucions que estan basades en estudis que s’han fet en altres països», remarquen a l’Institut Jordi Gol.

L’institut és el centre de referència per a l’estudi i la promoció de la salut en l'àmbit de primària a Catalunya.

Compta amb prop de 1.400 investigadors, i treballa per impulsar i desenvolupar la innovació, la formació i la investigació clínica, epidemiològica i de serveis sanitaris a l’àmbit de l’Atenció Primària, per tal de millorar el sistema sanitari i la salut de les persones. Disposa d'unitats distribuïdes per tot Catalunya amb grups de recerca i projectes a cada territori.