Cada any des de 1877, Nova York acull el Westminster Kennel Club Dog Show, un certamen on es poden veure tota mena de races de gos. Aquest 2020, el primer premi se'l va endur la caniche Siba i el segon va ser per al llebrer anglès Bourbon. Curiosament, a Westminster no hi ha guanyat mai un golden i enguany, tot i que el públic va mostrar debilitat pel golden retriever Daniel, tampoc es va trencar la ratxa. A la galeria recollim algunes de les millors fotos de la trobada.