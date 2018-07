Sis consells per evitar el pèl encrespat. No més frizz!

Sis consells per evitar el pèl encrespat. No més frizz! AMIC

Per a moltes dones, i també homes, el cabell encrespat els porta de cap. El frizz pot arruïnar qualsevol pentinat i és una de les preguntes més habituals que reben les expertes de Bellesa activa. T'oferim 6 senzills consells per evitar el cabell encrespat.

El cabell s'electritza perquè li falta hidratació i això fa que busqui l'aigua que li falta en l'ambient. Per això s'expandeix, aixecant-se la cutícula, i fa que encara es deshidrati més. Un cercle viciós... També hi ha molts Mites i veritats sobre el cabell electritzat que pots resoldre consultant l'entrada que t'hem enllaçat. Avui fixarem la nostra atenció en consells pràctics: