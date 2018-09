Com prevenir i tractar les estries

Cada setembre és un nou començament, una oportunitat per assumir un repte en el qual treballar de forma positiva durant tot l'any. Si entre els teus reptes personals està perdre pes, baixar els quilos que has guanyat en vacances, nosaltres et proposem un altre: que cuidis la teva pell de les estries. Aquestes línies vermelles, que poden mutar a blanques si no els prestes atenció, solen aparèixer lligades al canvi de pes i les volem prevenir perquè no hi hagi laments. Si tens estries, com la majoria dels mortals, t'expliquem com pots evitar que surtin més, i tractar o esborrar les ja existents. Perquè aquesta tardor no hi ha lloc per les causes perdudes!

En aquesta entrada t'anem a explicar coses que possiblement no sabies sobre les estries i també com prevenir-les o eliminar-les amb remeis casolans o cosmètica, però també recorrent a les mans professionals de dermatòlegs a Barcelona, ??de centres de dermatologia privada de Barcelona, ??així com en centres, sempre mèdics, d'altres ciutats del nostre país.

Les estries i la seva prevenció



Per què sorgeixen aquestes ratlles a la pell?

Les línies que apareixen a la superfície cutània (primer en to rosat, i amb el temps, nacrat), i que presenten una textura diferent a la de la resta de la pell són les estries. Per què brollen? Perquè té lloc un trencament de les fibres d'elastina i col·lagen de l'estructura cutània, en concret de les àrees internes i mitjanes. No apareixen d'un dia per l'altre: són el resultat d'un procés d'estirament de la pell (propi dels grans canvis físics com els de l'embaràs o la pubertat) i de les alteracions de pes i musculatura. Davant aquest desafiament, la pell perd la seva capacitat de cicatrització i aquestes línies, sense elasticitat, esdevenen testimonis dels nostres canvis físics.

Com les puc evitar?

Encara que en l'actualitat existeixen cosmètics i tractaments per a suavitzar-i intentar esborrar-les, en el cas de les estries, ens hem de remetre al famós refrany "més val prevenir que curar". Posar-li traves a la seva aparició és el millor consell de bellesa que et podem donar. Existeix un sant grial contra les estries...? No! Però sí uns petits hàbits que t'ajudaran a combatre la seva aparició:

- Aposta per un pes constant. Sotmetre al teu cos (i al teu pell) a canvis freqüents i de musculatura no és recomanable per a la teva salut.

- Tonifica els músculs amb exercici físic. Com t'hem comentat en altres ocasions, practicar qualsevol activitat física beneficia la salut cutània A més, avui en dia, hi ha un munt d'alternatives adaptades a tots els gustos i necessitats, perquè la vida sedentària no sigui, en cap cas, una bona opció.

- Manté una dieta sana i equilibrada, amb gran presència de fruites i vegetals que et poden aportar bones dosis de vitamines A i C. La primera la pots aconseguir menjant aliments com el tomàquet, la pastanaga, el mango o l'espinac; així protegiràs la teva pell dels radicals lliures que provoquen els danys i l'envelliment cutani, optimitzant el procés de creació de noves cèl·lules de la pell. La vitamina C de les maduixes, els cítrics o el kiwi són grans aliats per garantir la resistència del teixit cutani.

- Hidrata't per dins i per fora. Premia al teu organisme amb dos litres diaris (recorda que no hi ha millor consell beauty que aquest). A més, com sempre et recordem en Bellesa Activa, perquè la pell llueixi radiant ha d'estar ben hidratada. La sequedat és el camp de cultiu perfecte per a les alteracions cutànies: utilitza cada dia un cosmètic hidratant corporal, específic per al teu tipus de pell.



Solucions contra les estries

Tractaments mèdics específics

En el camp de la medicina, trobem tractaments professionals contra les estries, basats en la dermatologia làser IPL o llum polsada intensa. Aquesta tècnica ha evolucionat per oferir les millors solucions a les afeccions i danys cutanis. Entre els tractaments mèdics dissenyats per atenuar o acabar amb aquestes cicatrius cutànies, destaca el làser fraccionat no ablatiu. Reconegut per la Food and Drug Administration (FDA) com una tècnica d'eliminació de les estries, aquest tractament garanteix en un període de 4-5 setmanes (realitzant entre 4 i 6 sessions) la supressió d'aquestes línies de la pell. A més, com és menys agressiu que altres tractaments, permet reincorporar immediatament a la rutina.

Remeis casolans i propostes cosmètiques

Sabent que els nostres cossos no necessiten línies per ser llegits, el saber popular i professional ha desenvolupat una infinitat de propostes per combatre les estries. Entre els remeis casolans, es recorre als poders regenerants de l'Aloe Vera, la Rosa Mosqueta o la Mantega de Karité i als olis amb beneficioses propietats per a la nostra pell, com el de coco, d'ametlles o de llinosa. La llimona, per la seva gran dosi de Vitamina C (com hem comentat abans), també és un aliment recomanable per a realitzar massatges al voltant de les estries.

En base a aquests components i a altres fórmules innovadores, el món de les cosmètica presenta un ventall de locions (en diferents textures) que aporten elasticitat a la pell, alhora que ajuden a la cicatrització de les esquerdes.