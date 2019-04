Talla en sec... o no!

Avui és el torn de parlar sobre les tendències en talls de cabells. Una fabulosa opció per a sanejar les puntes i regalar-nos un canvi de look. A més, diuen que un canvi sol portar més canvis... T'atreveixes?

1. Bob sense capes

Ha estat, i continua sent, el pentinat més desitjat entre aquelles celebrities que busquen un canvi més "dràstic". Charlize Theron, Emilia Clarke, Irina Shayk i Hiba Abouk són algunes de les famoses que han convertit el bob sense capes en el rei de la temporada. Com ens explica el perruquer Eduardo Sánchez, de la signatura Maison Eduardo Sánchez, "els talls de base recta i en diferents longituds són una de les tendències indiscutibles de l'any". Destaca el carré tradicional, "un tall clàssic de la perruqueria francesa, caracteritzat per portar tot el cabell a la mateixa altura, gairebé en una sola capa. Les capes, si la tipologia del cabell les requereix, seran molt més lleugeres".

2. Lob amb ones

Un altre pentinat que també s'està veient molt és la cabellera a l'altura de la clavícula. És el tall de l'actriu Elizabeth Lail en la reeixida sèrie You i també el look recentment estrenat de Julia Roberts. "El secret d'un bon Lob és ajustar-lo a l'altura més afavoridora per a cada dona: a vegades pot ser fins a mig coll i en altres ocasions fregar les espatlles", explica Eduardo Sánchez. Aquest tall queda genial amb un acabat a base d'ones naturals, que proporcionen un aspecte desenfadat i còmode. Una altra de les claus del pentinat és la seva lleugera inclinació: "És més llarg en les capes davanteres que en les posteriors. Això li dóna molt moviment i un toc sofisticat, que és una de les raons del seu èxit", afegeix Eduardo.

3. Estil Morrison

El cabell arrissat viu una nova època daurada. Això sí, l'efecte que val és el natural. Res de rínxols rígids i encotillats a base d'escumes o gomines massa fortes. Entre totes les possibilitats, aquesta temporada tornen a la primera línia la música dels "Doors" i la figura de Jim Morrison, que no només van marcar una època sinó que el seu look va ser imitat per centenars de milers de joves a tot el món. Com explica David Lesur, de la signatura David Künzle: "La seva densa cabellera curly de rínxols salvatges, que mai aconseguien l'altura de les espatlles, és tota una icona dels seixanta, més afavoridora sens dubte en rostres ovalats i allargats". Ah! Els rínxols també s'estenen al serrell.

4. Pixie asimètric

Per a les més atrevides –i les que de debò volen tallar en sec– la millor opció és el pixie asimètric que tan bé llueix l'actriu espanyola Úrsula Corberó. En aquest cas, i com apunta Eduardo Sánchez, "es treballen els laterals i el clatell molt curts, destacant molt el frontal, una mica més llarg, dotant el tall de molta versatilitat". I és que aquest estil, a més de ser molt còmode i fresc, ofereix molta més versatilitat de la que pugui semblar a primera vista. A més, amb la nova moda dels accessoris capil·lars, podràs personalitzar-ho tant com et vingui de gust o abasti la teva imaginació.

5. Cabellera extrallarga

No totes les tendències impliquen haver de renunciar a una cabellera llarga, una cosa impensable per a moltes dones. De fet, les cabelleres no només es llueixen llargues, sinó XXL. Acompanya-la de degradats, serrells cortina o tot allò que proporcioni moviment. Una altra forma d'aconseguir-ho és a través de la coloració, amb tècniques d'il·luminació com les famoses balayage. Això sí, has de tenir una mica clar: una gran cabellera comporta una gran responsabilitat. Això significa que has de proporcionar-li unes cures extres perquè llueixi bonica i sana, posant especial atenció en les puntes. Les extensions poden ajudar-te a aconseguir aquests centímetres que et falten.

6. Serrells amb contrastos

Per descomptat, no podia faltar l'apartat de serrells en la nostra llista de tendències. I, aquesta temporada, destaquen dues opcions oposades: mini (baby bangs) o gringe. Els primers són "serrells tallats a la meitat del front, només aptes per a rostres de faccions suaus i fronts ni molt amples ni molt estretes. Un tall, això sí, que necessita un manteniment constant", apunta Eduardo Sánchez. Respecte al gringe, paraula que neix de l'expressió grown out fringe (serrell crescut), Paul Tudor, del saló David Künzle Fuencarral, explica que és: "més lliure i indòmit, no requereix ser tan cuidat i és summament còmode, a més de dissimular "problemes" com un front ample o prominent. Li podem donar cert volum amb l'assecador, perquè no es perdi ni confongui entre la resta de la cabellera".