Comença la temporada de les sandàlies; preparem els peus per a l'estiu!

«Diuen que l'amor fa mal, però el que de debò fa mal són les primeres sandàlies que et poses a l'estiu». És una frase de la Vecina Rubia, que va publicar l'altre dia en Instagram i no podem estar-hi més d'acord. Ara que sembla que l'estiu està a punt d'aterrar, hem deixat a un costat la sabata tancada i ens hem llançat al meravellós món de les sandàlies. I sí, ja sofrim alguna que altra rascada. Haurem d'anar preparant els nostres peus per a l'estiu, així que et plantegem una sèrie de consells i uns bons companys per al repte... Aquesta entrada és per a tu i per a tots, perquè la vida està esperant que trepitgem fort, molt fort.

Set tips tenir uns peus bonics i sans

Sabies que existeixen més de 100 músculs, tendons i lligaments als peus? Aquesta zona és molt delicada i requereix de moltes cures, encara que en més d'una ocasió no dediquem l'atenció suficient i és per això que el 85% de la població pateix algun tipus de problema dermatològic als peus. Sudoració, èczemes, infeccions, dureses o sequedat són alguns dels problemes que se sofreixen. Però ... Com hem de cuidar-los? Body Natur ens presenta set consells:



- Neteja i seca amb cura els teus peus. Dedica't temps a garantir una neteja profunda dels teus peus, perquè no es renten sols, amb l'aigua que cau de la dutxa. Eliminar la humitat d'aquesta zona és imprescindibles per a evitar l'aparició de fongs. - Realitza exfoliacions periòdiques. Aconseguir que la pell dels peus estigui suau i lliure d'impureses és fàcil si fem, amb certa freqüència, exfoliacions. - Tracta les dureses i els calls. Actuar de forma ràpida davant aquestes afeccions cutànies dels peus és fonamental per a evitar que es converteixin en enemics eterns de la nostra dermis. - Cada nit, aplica una crema hidratant. Es tracta d'un gest fàcil i còmode que deixarà els peus suaus i nodrits durant tot el dia. Algunes marques cosmètiques han llançat mitjons hidratants perquè les hores de somni siguin el millor moment per a hidratar els teus peus. - Evita voltadits, tallant les ungles quadrades amb un disseny recte i net. - Aposta per calçat folgat, de forma flexible i sobretot de qualitat. Els de material sintètic i que exerceixen pressió sobre el peu no són gens recomanables. - No creuis les cames: així la circulació millorarà i els peus ho notaran.

Set aliats per a trepitjar el cel

UreaRepair PLUS Crema de Peus 10% Urea, d'Eucerin. Es tracta d'una fórmula amb ceramides que proporciona una nutrició intensa a la pell dels peus, fins i tot quan està molt seca i escrostonada, i repara les esquerdes dels talons. A més, també serveix com a mecanisme de prevenció, ja que enforteix la barrera lipídica natural i aconsegueix una extrema suavitat. El seu preu: 6.80€.

Bàlsams per als peus, de Weleda, és una cura refrescant que deixa la pell de la zona vellutada, amb una agradable sensació de confort i una gran dosi d'hidratació. Els extractes de mirra i calèndula enforteixen la dermis i prevenen les dureses, mentre que la lanolina i l'oli d'oliva garanteixen la suavitat i la caolina assegura la permanent i intensa hidratació. Els seus olis essencials purs presenten un efecte desodorant i refrescant. El seu preu: 11,75€.

Cucumber Heel Therapy, de CND, és una fórmula, concebuda a base de Cogombre, Àloe vera i Camamilla, que garanteix una total i profunda hidratació a la pell, deixant-la totalment suau i lliure de callositats. Aquesta marca cosmètica (especialitzada en manicura) és molt conscient de la importància de la hidratació cutània per a lluir una manicura impecable. El seu preu: 27,50 €.

Xerial 50 Extreme Crème Pieds, de SVR. Amb la seva palesa Tecnologia Urea Pura 50% exclusiva, la fórmula redueix les callositats i les dureses en unes setmanes, deixant la pell suau i lliure d'impureses. També conté una alta concentració elevada en àcid salicílic. El seu preu: 16,90 €

Crema Exfoliant per a peus aspres i amb calls, de Body Natur. Aquest producte de cura corporal està concebut per a renovar i suavitzar la pell dels peus des de la primera aplicació, gràcies al seu contingut de pedra tosca i un 15% d'urea. Com hem comentat, és essencial una bona hidratació per a eliminar les cèl·lules mortes de la pell, les rugositats i asprors i amb aquest cosmètic és molt fàcil aconseguir-lo.

Crema Efecte Talc Acció Anti-suor, de Podovis. Aquest cosmètic, especialment dissenyat per a evitar la suor i la desagradable olor, garanteix que la pell estigui fresca i hidratada com la seda, gràcies a la dosi de Pro-vitamina B5. S'ha d'aplicar sobre la pell seca i neta amb un massatge suau fins que la crema es transformi en pols. El seu preu: 4,95€.

Peppermint Esprai per a peus refrescant de menta, de The Body Shop, és una fórmula enriquida amb oli essencial de menta anglesa que alleuja els peus i proporciona una aroma fresca, en el moment que revitalitza els peus adolorits i cansats. El seu preu: 8€.