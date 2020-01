El plumetis, rei del Nadal

El compte enrere per a Nadal ja ha començat. I més enllà de les trobades familiars, els sopars de Nadal amb amics o companys de treball són cites que no podem oblidar. Per preparar el teu millor look, Zara ofereix una quantitat d'opcions per lluir en aquests sopars sense necessitat de maldecaps. El plumetis és el rei de la temporada juntament amb els lluentons. A Zara pots trobar des de bruses amb volants i coll pujat, fins a jerseis amb plumetis, una opció que trenca amb el look monocromàtic en negre.