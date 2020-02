Lanvin, tot glamur

La casa Lanvin, un dels mites de l'alta costura mundial, celebra 130 anys de vida, i ho celebra amb una sèrie de peces d'edició limitada inspirades en els seus arxius. Bruno Sialelli, director creatiu de la marca, ha creat una col·lecció càpsula alegre, inspirada en l'herència de la de moda parisenca amb motiu del seu 130è aniversari. La nova col·lecció està disponible exclusivament a les botigues de la maison parisenca.

A més, Lanvin també celebra una exposició a The Fosun Foundation, a Xangai, on es podran observar els 130 anys de recorregut de la marca. La mostra, sota el títol «Dialogues: 130 years of Lanvin», inclou més de setanta peces que reflecteixen la trajectòria de la marca des de la seva fundació i podrà veure's durant tot el mes de febrer.

El públic podrà gaudir de peces històriques i també de models nous que tracen la història de la maison. The Fosun Foundation és una organització sense ànim de lucre, propietat de Fosun International, la companyia xinesa que va adquirir la marca francesa el 2018.

Lanvin, fundada a París el 1889 per Jeanne Lanvin, és l'empresa de moda francesa més antiga en actiu. Els reconeguts maniquins de Bonaveri han estat triats per presentar les peces. L'exposició es divideix en dotze seccions on es cobreixen diverses etapes de la marca: des del logotip fins a la roba infantil.

Lanvin va tenir entre la seva clientela la flor i nata de la societat europea. El 1923, l'imperi Lanvin incloïa una fàbrica de tints a la ciutat de Nanterre.

Durant els anys 20 Lanvin va inaugurar botigues dedicades a la decoració, a la roba masculina, a les pells i a la llenceria, però la seva expansió més significativa va ser la creació de Lanvin Parfums el 1924.