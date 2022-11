La roba de segona mà està de moda. Ho diuen els estudis de mercat i els últims moviments de les grans cadenes tèxtils com Zara, que des d'aquest divendres aposta per la sostenibilitat i l'economia circular posant en marxa -de moment, al Regne Unit, però amb la intenció d'anar estenent-ho a la resta de mercats- una plataforma (Zara Pre Owned) que oferirà la possibilitat de revendre, reparar i donar peces ja utilitzades del gegant d'Inditex. Però no només això, també la 080 Barcelona Fashion, la setmana de la moda catalana, s'acaba de sumar al carro de l''upcycling' amb una iniciativa acabada d'estrenar en la recent edició, celebrada a finals d'octubre, en què es va estrenar un nova desfilada (Reborn) amb roba 100% de segona mà.

Aquesta tendència de recórrer al mercat de segona mà està creixent com l'escuma, sobretot entre els usuaris mil·lennistes i de la Generació Z, els més conscienciats pel problema de la contaminació ambiental i la sobreproducció tèxtil, dos dels grans dimonis de la indústria de la moda.

Bones perspectives

L'Informe de Revenda 2022 confirma que s'espera que el mercat de la moda usada creixi un 127% fins al 2026, és a dir, que cada vegada més els 'fashion lovers' recorreran a la segona mà com una de les primeres opcions de compra. L'estudi 'Consumer Trends 2022', elaborat per Samy Alliance, també pronostica que per al 2030 les vendes de moda de segona mà podrien duplicar les de moda ràpida. Finalment, l'estudi del banc online alemany N26 sobre el consum de moda a Espanya també corrobora que l'auge de botigues de segona mà s'acabarà consolidant: a la primavera es va duplicar el nombre de compres en aquests negocis respecte a l'any anterior. En concret, es va viure un pic el maig del 2022, mes quan es va doblar el nombre de compres en negocis de roba de segona mà (un creixement del 107,37%) respecte al maig del 2021. A més, l'import mitjà desemborsat també és més gran: ha augmentat un 13,13% fins a situar-se en els 48 €.

A la catifa vermella i més enllà

La dissenyadora de moda i estilista de 'celebrities' espanyola, Victoria Nogales, no recolza el consum de moda 'fast-fashion', i s'alegra de veure que la roba d'ocasió està creixent: "Em sembla super bé que botigues de segona mà com Vinted estiguin creixent, ja que estan donant una segona vida a les peces amb una altra persona”. L'experta en moda és una de les que predica amb l'exemple, ja que a l'últim festival de cinema de Venècia va reivindicar l'ús de moda vintage: "Vaig utilitzar un vestit de Dior dels anys 90 dissenyat per Galliano que em va prestar un usuari de Vestier Collective, que és una botiga de segona mà de luxe. A mi això em va semblar meravellós perquè vam aconseguir recolzar la moda sostenible en una catifa vermella, on se solen portar vestits d'alta costura per a l'ocasió que mai no es tornen a utilitzar" .

Anàlisis de la venda online

El 40% dels consumidors compren roba amb el mòbil i Shein arrasa a Espanya. L'estudi d'N26, realitzat a partir de dades de 70.000 espanyols, confirma que Vinted és la plataforma al capdavant en vendes de roba de segona mà. El segueix el gegant Wallapop.

Segons les dades analitzades per aquestes dues botigues en línia, les tendències de la moda també es reflecteixen en les cerques i les compres que fan els seus usuaris.

Retrat robot de l'armari 'vintage': les 7 peces que més es venen