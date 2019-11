El Govern connectarà Moià a la fibra òptica en el primer semestre del 2020

Moià es connectarà a la fibra òptica al llarg de la primera meitat de l'any vinent. I, conjuntament amb la capital de la comarca, ho faran també un total de cinc municipis més. El Govern invertirà un total de 900.000 euros a desplegar la xarxa de fibra òptica a Moià durant el primer semestre de l'any vinent, i en paral·lel arribarà a Calders, Castellcir, Castellterçol, Coll-suspina i Santa Maria d'Oló, però en aquest cas el Govern subvencionarà la meitat del cost i l'altra meitat anirà a càrrec de la Diputació de Barcelona.

D'aquesta manera, es donarà cobertura al 91% dels moianesos a final del 2020. A la resta de municipis –l'Estany, Monistrol de Calders, Granera i Sant Quirze Safaja–, l'objectiu és que la xarxa arribi abans del 2023. Així ho va anunciar el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, que ahir al matí va ser a Moià per presentar el pla a alcaldes, regidors i representants del Consell Comarcal.

El servei de fibra òptica que les comercialitzadores facin arribar als municipis del país a través de la xarxa que està desplegant la Generalitat és una eina que ha d'ajudar a l'«arrelament» al territori, segons va explicar el conseller Puigneró, que va posar en relleu que «la fibra òptica és una de les polítiques socials més importants per al territori, ja que és un gran antídot contra el despoblament».

Actualment, a Catalunya hi ha 29 comarques connectades a la xarxa de fibra òptica i queden 13 capitals pendents. L'objectiu és que l'any vinent estiguin totes aquestes capitals connectades i que progressivament s'acabi d'arribar a tots els municipis.

En el cas del Moianès, la previsió és que l'any vinent s'arribi a 12.282 habitants de la comarca, amb una inversió de gairebé 870.000 euros, que permetran desplegar 16,6 quilòmetres de xarxa de fibra òptica a la comarca per tal de connectar-ne la capital, des de Sant Quirze Safaja.

El Govern ha aprovat aquest mes d'octubre el pla per finalitzar el desplegament de la xarxa de la Generalitat al conjunt de les capitals de comarca. Un cop enllestides les obres, tindran un impacte directe per a més de 208.000 habitants. D'aquesta manera, s'assolirà la xifra de 6,4 milions d'habitats amb connexió, el que suposa el 84% de la població de Catalu-nya.

Segons va explicar ahir, el Govern destinarà 16,5 milions d'euros a aquests treballs de connexió, que suposaran l'estesa de 382 km de cable de fibra òptica. Aquests treballs no només tindran impacte en les capitals de comarca, sinó també en els municipis que hi ha al seu pas i que també quedaran connectats.

Actualment, la Generalitat té punt de connexió a 29 capitals de comarca. Un cop realitzats els treballs, el Govern garanteix l'arribada de la fibra òptica a les 13 capitals de comarca restants, que inclouen, a banda de Moià, Puigcerdà (Cerdanya), Solsona (Solsonès), Banyoles (Pla de l'Estany), el Pont de Suert (Alta Ribagorça), el Vendrell (Baix Penedès), Falset (Priorat), Gandesa (Terra Alta), les Borges Blanques (les Garrigues), Montblanc (Conca de Barberà), Sort (Pallars Sobirà), Valls (Alt Camp) i Vielha (Val d'Aran). A més a més, el Govern preveu també connectar 43 polígons industrials d'arreu del país. S'assolirà així el total de 386 polígons connectats.

A banda de la connexió de les capitals de comarca l'any 2020 i els municipis al seu pas, el Govern català treballa també per fer arribar la fibra òptica pública a tots els municipis catalans l'any 2023.

Per fer-ho possible, està teixint acords amb les administracions locals d'arreu del país perquè la fibra òptica es pugui desplegar a través d'infraestructures de titularitat dels ens locals. Així, el març passat la Generalitat i les quatre diputacions de Catalunya van signar el compromís nacional per al desplegament de la fibra.