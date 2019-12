Collsuspina planifica millores en la mobilitat al carrer Major i l'entorn de l'escola

L'Ajuntament de Collsuspina ja té sobre la taula l'estudi que ha realitzat la Diputació de Barcelona per posar solució als problemes de mobilitat que sovint es generen al carrer Major i a l'entorn de l'escola Els Ventets, degut a la confluència de vehicles i vianants en dos espais molt concorreguts.

El carrer Major és la via principal de pas, lloc d'aparcament i d'operacions de càrrega i descàrrega; i l'entorn de l'escola, situada al barri del Raval de Picanyol, presenta algunes inseguretats perquè els infants hi accedeixin a peu, amb voreres estretes i per l'acumulació de vehicles dels familiars que porten i recullen els infants.

Davant d'aquesta situació, l'estudi de la Diputació planteja com a possibles actuacions la creació d'una porta d'entrada a l'inici del carrer Major que reforci la idea que s'està accedint a un entorn urbà, des d'un sol nivell amb plataforma única, i que doni facilitat al creuament de vianants. També es proposa que l'espai de creuament estigui lliure d'aparcament, regular l'aparcament en línia a la resta, i garantir més espai per als vianants.

L'estudi també proposa la instal·lació de mobiliari urbà que reforci els espais d'estada, ja sigui amb jardineres, bancs i jocs infantils, com també amb nova il·luminació.

Amb tot plegat s'aconseguiria un equilibri en la distribució de l'espai públic, amb un 50 % destinat ala mobilitat de vehicles, i un 50 % a la mobilitat a peu i espais d'estada.