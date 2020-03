Tres primers casos de persones infectades per coronavirus a Moià

Moià ha conegut avui que té els primers 3 casos de positiu per Covid19. Ho ha donat a conèixer el mateix alcalde, Dionís Guiteras, en un missatge de vídeo a les xarxes socials i mitjans de comunicació. i

Aquests primers tres casos a la comarca i a la població de Moià ha fet que Guiteras hagi fet una crida a la població per demanar que es respecte el màxim el confinament i que cadascú extremi les mesures d'higieni i distància per evitar el contagi.

En aquest vídeo reclama seguir les mesures del departament de Salut, perquè, diu, "cada nou cas suposa un problema de salut per a la persona infectada i un risc per a tothom, i un augment d'esforços de tot tipus per al nostre sistema sanitari". L'alcalde de Moià demana a la població que "no abaixem la guàrdia", que "no sortim de casa si no és imprescindible", que "mantinguem les distàncies quan estem amb altres persones" i "seguim les guies d'higiene".

I acaba el video amb una crida a l'esperança i a la responsabilitat: "Entre tots i tos ens en sortirem, segur, però per aconseguir-ho, totes i tots, n'hem de ser responsables"