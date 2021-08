La desena edició de la mostra de cultura popular ha tornat a captivar enguany la vila de Moià en plena Festa Major, que ja entra a la recta final, i ho ha fet aquest dilluns amb un recull d'algunes de les danses que s'interpreten durant la festa d'hivern, per Sant Sebastià. A més, degut a les mesures per la pandèmia, s'ha canviat la Plaça Major, on es ballava habitualment, per la pista de l'Escola Josep Orriols.

La mostra va començar amb l'escenificació del Ball de Veguers de Sant Joan, que protagonitzen sis parelles amb una gran vistositat escènica. Després, va ser el torn de bastoners, que van ballar dues danses del seu repertori, i també dels gegants clàssics i els del Toll, amb el ball de Rams que temps enrere s'interpretava en els balls d el'envelat. El Vals Jota i la participació de tothom qui es va animar a la festa, es va posar el punt i final a la Mostra d'enguany, que va ser interpretada per la Cobla Sabadell.