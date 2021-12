La fundació JOV, un projecte educatiu nascut al Moianès, ha estès aquest curs la seva activitat a una dotzena d’escoles i instituts, i ha arribat al miler d’alumnes atesos. L’entitat, que dona suport i complementa la formació d’infants i joves dins l’educació reglada, va començar a actuar l’any 2013 en alguns centres de la regió central. En els darrers temps, ha expandit el seu àmbit d’actuació en col·legis d’arreu de Catalunya, amb programes de formació al professorat, educació emocional i orientació professional.

El projecte es va impulsar amb l’objectiu d’acostar l’FP i el batxillerat a les zones rurals. Sense perdre de vista aquest propòsit, la fundació també ha començat a treballar en centres d’alta complexitat per oferir un acompanyament tant als alumnes com als docents.

«Amb la pandèmia, les necessitats d’aquests centres s’han accentuat i els mestres cada vegada valoren més les estones destinades a l’educació emocional», explica una de les orientadores educatives de la fundació, Elisabet López.

Cada vegada hi ha més escoles que requereixen un suport extern. L’objectiu de la fundació, però, és que els centres desenvolupin la seva pròpia metodologia.

«El primer pas és detectar les necessitats que hi ha i iniciar les sessions a les aules», explica López.

A mesura que passa el temps, la presència de les orientadores va perdent pes, mentre que la comunitat docent agafa les regnes. «Al final, el més important és donar eines en l’assignatura emocional perquè els equips directius se sentin autònoms», remarca.

En els centres on actuen transmeten tres eixos: l’autoconeixement, la creativitat i l’ofici. «Treballem el coneixement d’un mateix amb els alumnes per tal que reconeguin el que els fa sentir bé i el que no», posa en relleu. De la mateixa manera, l’entitat també realça la imaginació dels infants i els joves, així com els seus somnis de futur. L’acompanyament que brinda als alumnes pot ser individual i també grupal. «Comencem parlant d’ells mateixos per acabar reflexionant sobre la classe com una família que recorda la forma d’una pinya», subratlla.