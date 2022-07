Els ciutadans d’una vintena de municipis de l’àrea de Regió7 paguen un rebut de l’IBI (impost sobre béns immobles) amb un preu per sobre del de la mitjana de Catalunya. I entre aquests n’hi ha cinc del Moianès, és a dir, la meitat de les poblacions de la comarca. La capital n’és un d’ells, amb un preu mitjà del rebut de l’IBI (516 euros) 15 euros més elevat que el de la mitjana de Catalunya (501). Les altres quatre poblacions moianeses que estan per damunt són Sant Quirze Safaja (594 euros), Calders (571), Castellterçol (563) i Castellcir (519).

Les xifres generals ens diuen, globalment, que aquest impost encara està força contingut a les nostres comarques, ja que 141 dels 159 municipis que hi ha en total (gairebé el 90%) paguen una contribució (que és com es coneix popularment aquest tribut) per sota de la mitjana catalana, segons es desprèn de les dades que recentment ha fet públiques l’Institut Català d’Estadística (Idescat) amb les xifres de recaptació del 2021.

De fet, entre els 100 primers municipis amb l’IBI més car de tot Catalunya (d’un total de 947) només n’hi ha 9 de l’àmbit d’aquest diari. Amb dos municipis especialment destacats. D’una banda, Sant Esteve Sesrovires, perquè és de llarg el que té la contribució més cara de l’àrea central amb un preu mitjà del rebut de 1.226 euros, que més que duplica la mitjana catalana, que és de 501 euros. L’altre municipi destacat de l’àrea de Regió7, pel fet de ser capital, és Igualada. El preu mitjà del rebut que paguen els ciutadans en concepte d’impost sobre béns immobles és de 624 euros, el que el situa com el 85è municipi que el té més car de Catalunya. Entre Sant Esteve i Igualada, una les poblacions especialment cares és Bolvir (Cerdanya), amb un IBI de 849 euros de cost mitjà. També se situen per sobre de la mitjana municipis del Bages com Sallent (557 euros), Sant Salvador (553) i Santpedor (522).

Pel que fa a la resta de capitals de casa nostra, darrere d’Igualada i Moià, però a molta distància i per sota de la mitjana catalana, tenim Manresa, amb un preu per rebut de 427 euros, el que situa la ciutat en la posició número 286 d’entre els 947 municipis. La capital següent amb la contribució més cara és Puigcerdà (400 euros per rebut). La més barata és Berga (310 euros) i, entremig, hi ha Solsona (374) i la Seu (334).