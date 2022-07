Una conversa distesa amb el popular actor Joan Pera, amb la calma d’un entorn com el Parc Municipal de Moià, ha culminat la primera setmana de cursos de la 8a Universitat d'Estiu del Moianès, alhora que ha obert la segona setmana d'activitat. Fins ara, hi ha hagut més de 60 participants a les diferents formacions. Una de les que s’ha dut a terme ha estat el curs sobre patrimoni arquitectònic històric del Moianès, amb visites a sis edificis emblemàtics de la comarca, com la Casa de Beneficiència, el Maset, o el Parc de Bombers de Moià.

També al llarg de la setmana passada es va posar en marxa un curs d’eines de millora per a la vida emocional, amb sessions de psicologia, educació i comunicació. En una aposta similar, aquesta setmana ha arrencat un taller de mindfulness (o a aprendre a combatre l’estrès), i també un taller d’expressió artística.